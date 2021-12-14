Врач раскрыла правду о том, кому нужна 3 прививка от коронавируса

Министерство здравоохранения Украины официально разрешило в Украине третью дозу вакцины против коронавирусной инфекции. Однако ее получат не все.

Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская рассказала, кто именно нуждается в еще одной дозе вакцины. Она отметила, что третья доза делится на два варианта. Первый — это дополнительная, именно ее будут вводить в Украине, а вторая – бустерная, которую позже получат все украинцы, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Первая — дополнительная, о которой сейчас идет речь, и она показана людям, которые имеют недостаточно сильную иммунную систему и могут не отвечать или недостаточно отвечать на первые две дозы», — заявила Мухарская.

Также она добавила, что во время третьей дозы врачи не будут заставлять пациентов сдавать тест на антитела.

«Врачи не будут специально предлагать предварительно сделать анализ на антитела, но каждый человек может по желанию сделать. Или врач скажет, а человек сам будет решать, делать исследование или просто сделать третью прививку», — объяснила она.

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