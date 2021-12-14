Официальный данные смертельного торнадо в Кентукки: более 70 жертв, 100 пропавших без вести

Власти Кентукки в США официально опубликовали список погибших от торнадо, обрушившегося на штат в преддверии выходных. В результате 74 человека погибли. Более 100 человек до сих пор не найдено.

За минувшие выходные на средний восток США обрушилась серия сильных разрушительных торнадо. Кентукки пострадал больше всего. По словам местных властей, это самый разрушительный смерч за всю историю штата, пишет Первая Лента.

Ущерб от вихря был зарегистрирован в 18 округах. Многие города сильно пострадали, в первую очередь город Мэйфилд, который исчез с лица земли. Также здесь самое большое количество погибших, поиск пропавших без вести продолжается.

Самая юная и смертельная жертва стихии — пятимесячный ребенок. На данный момент 18 погибших не установлены. Губернатор штата Кентукки отметил, что окончательное число погибших, вероятно, увеличится еще больше.

— Мы ожидаем увеличения баланса потерь. 109 жителей Кентукки пропали без вести. Наверное, таких людей больше. В одном только округе Хопкинс судьба 81 человека неизвестна, заявил губернатор штата Энди Бешир.

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