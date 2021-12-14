Муж Светланы Тихановской, приговорен к 18 годам колонии строгого режима в Беларуси

Во вторник белорусский суд приговорил блогера Сергея Тихановского к 18 годам колонии строгого режима. Муж лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской обвинялся, в том числе, в за подготовку и организацию массовых беспорядков. Вместе с ним были осуждены еще четыре человека.

Тихановский был задержан 29 мая во время пикета. Его обвинили в организации массовых беспорядков, организации или подготовке мероприятий, серьезно нарушающих общественный порядок, разжигании социальной розни и воспрепятствовании работе Центральной избирательной комиссии, пишет Первая Лента.

«Мой муж Сергей Тихановский был приговорен к 18 годам лишения свободы. Диктатор публично мстит своим самым сильным оппонентам. Скрывая политических заключенных на закрытых процессах, он надеется тихо продолжить репрессии. Но весь мир наблюдает. Мы не остановимся» — написала в Twitter Светлана Тихановская.

Суд над оппозиционерами, проходящий в Гомеле, проходил за закрытыми дверями почти пять месяцев — с 24 июля этого года.

По оценкам правозащитников из организации «Весна», в Беларуси в арестах и ​​тюрьмах остаются более 900 политических заключенных.

Ранее Белый дом призвал Россию повлиять на режим Лукашенко.