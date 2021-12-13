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Мужчина получил 10 доз вакцины за один день, выдав себя за других людей: его ищут врачи

Скорее всего, он сделал это за деньги

Photo of Виктор Виктор Send an email 14 часов agoОбновлено: 13 декабря, 2021
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epa09626985 A man receives a dose of Covid-19 vaccine at a makeshift vaccination booth in Valencia, Spain, 07 December 2021. EPA/Juan Carlos Cardenas Dostawca: PAP/EPA.

Министерство здравоохранения Новой Зеландии расследует дело о мужчине, который получил 10 доз вакцины Covid-19 за один день, выдавая себя за других людей. Скорее всего, мужчина получил деньги от людей, от имени которых ему сделали прививку.

«Любой, кто получил больше инъекций, чем рекомендовано, должен немедленно обратиться к врачу», — подчеркнула Астрид Курниф из министерства здравоохранения. По ее словам, власти очень обеспокоены инцидентом и работают над его объяснением, пишет Первая Лента со ссылкой на RNZ.

Принятие вакцины под чужим именем подвергает риску не только тех, кто получает больше доз, но и тех, кто официально считается вакцинированным, хотя на самом деле они не получали препарат, отметила Куорниф. Она добавила, что несогласованные записи в медицинских записях могут позже повлиять на решения относительно лечения явно вакцинированных пациентов.

Однако представитель министерства заявил, что более строгий контроль документов в пунктах вакцинации противоречит идее охвата ими как можно большего числа людей. Среди людей, у которых нет удостоверения личности с фотографией, особенно много бездомных, людей с ограниченными возможностями или пожилых людей, мы не хотим, чтобы это было препятствием для их принятия вакцины, — подчеркнула она.

На данный момент в Новой Зеландии ищут этого мужчину, так как у него могут возникнуть проблемы со здоровьем из-за такого количества вакцин.

Ранее стало известно, что обеспечивает максимальную защиту от вариантов COVID-19.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 14 часов agoОбновлено: 13 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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