В мире

Стало известно, что обеспечивает максимальную защиту от вариантов COVID-19

Новое исследование ученых

Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 10 декабря, 2021
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Согласно новому исследованию Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сочетание иммунизации и естественного иммунитета от инфекции, по-видимому, является самым сильным в увеличении выработки антител против вируса COVID-19.

Открытие, опубликованное в рецензируемом журнале mBio, предполагает, что бустерная доза может быть столь же эффективной в улучшении способности антител атаковать многие варианты вируса, включая дельта-вариант, который сейчас является доминирующим штаммом, и тревожный вариант омикрона, пишет Первая Лента.

«Главный вывод нашего исследования заключается в том, что у человека, который переболел COVID-19, а затем был вакцинирован, не только значительно увеличивается количество антител, но также улучшается качество антител, что увеличивает способность организма защищаться от различных вариантов.», — говорит проф. Отто Ян, ведущий автор публикации.

«Это говорит о том, что повторное воздействие спайкового белка позволяет иммунной системе еще больше улучшить антитела», — добавляет он.

Ян объясняет, что пока неизвестно, будут ли такие же преимущества достигнуты для людей, которые прошли несколько прививок и не заразились COVID-19, хотя это кажется вероятным.

Ранее мы сообщали о количестве случаев и смертей от омикрона.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 10 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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