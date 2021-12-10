Во Франции обнаружили новый вариант коронавируса: что о нем известно

IHU — новый вариант коронавируса был обнаружен у пациентов в городе Форкалькье, Франция. Первые случаи появились в клинике IHU Mediterranee в Марселе под руководством известного вирусолога профессора Дидье Рауля.

IHU был депонирован в сети научного обмена GISAID под номером B.1.640.2, пишет Первая Лента со ссылкой на французские СМИ.

Является ли новый вариант более заразным, чем предыдущие мутации коронавируса, пока не установлено. Он еще не классифицирован ни в одну из групп и риск заражения этим вариантом коронавируса не определено.

Форкалькье — город, расположенный примерно в 100 километрах от Марселя.

Вариант коронавируса Омикрон впервые был описан южноафриканскими учеными в ноябре. С тех пор его регулярно обнаруживают и в других странах мира.

Исследователи отмечают, что еще слишком рано предсказывать, будет ли новая версия Omicron распространяться так же, как и стандартная версия, но говорят, что она генетически отличается и может вести себя по-другому.

Ранее стало известно, что обеспечивает максимальную защиту от вариантов COVID-19.