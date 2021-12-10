Вариант Омикрон: количество случаев в мире, летальные исходы

По состоянию на вчерашний день, девятого декабря, подтверждено 1458 случаев заражения вариантом Омикрон в 55 странах мира. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщил, что все случаи, по которым «имеется информация о течении инфекции, были бессимптомными или легкими».

На данный момент случаи заражения Омикроном зарегистрированы в 21 европейской стране. Большинство из них было в Дании, где новым вариантом заразились 83 человека. Меньше всего было в Ирландии и Лихтенштейне, где заразился один человек, пишет Первая Лента.

По данным центра, количество заражений скоро увеличится, поскольку отдельные страны анализируют новые подозрительные случаи.

По данным ECDC, большинство выявленных на данный момент инфекций связано с поездками в африканские страны, в том числе в основном в Южную Африку.

В нескольких странах Омикрон был обнаружен в образцах, которые не имели никакого отношения к межконтинентальным путешествиям. По мнению экспертов ECDC, это свидетельствует об активной повторной передаче нового штамма вируса в обществе.

«Все случаи, по которым имеется информация о течении инфекции, были бессимптомными или легкими. До сих пор не зарегистрировано ни одного смертельного случая среди этих случаев», — сообщили в ECDC.

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