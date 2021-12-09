Польские F-16 перехватили российский самолет над Балтийским морем: подробности инцидента

Польские F-16 перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем, сообщает авиационное командование НАТО.

Истребители, которые в настоящее время дислоцируются на авиабазе Шяуляй в Литве в рамках Baltic Air Policing, завершили свою первую миссию во вторник, пишет Первая Лента со ссылкой на польские СМИ.

Как сообщили в ВВС Альянса, пара польских истребителей F-16 находилась в тренировочном полете над Балтийским морем.

«Во время миссии статус был изменен на Alpha Scramble, и F-16 получил приказ перехватить неизвестный самолет. Он был идентифицирован как российский Ил-20, который не сообщил о своих планах полета и не связался с управлением движения в воздухе во время полета через загруженное воздушное пространство над морем», — отметили.

«Это была первая Alpha Scramble для польского подразделения «Орлик 10» и прекрасная возможность подтвердить единообразие процедур, оперативную готовность подразделения и его взаимодействие с другими компонентами НАТО», — сказал его командир подполковник Павел Стайняк.

«Миссия была успешно выполнена в соответствии с принципами Baltic Air Policing и другими применимыми правилами», — добавил он.

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