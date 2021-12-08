В мире

Германия официально получила нового канцлера

Photo of Виктор Виктор Send an email 9 часов agoОбновлено: 8 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения

В среду Бундестаг избрал Олафа Шольца новым канцлером Германии. Получив назначение и после присяги, политик СДП официально положил конец 16-летнему правлению Ангелы Меркель.

Теперь Шольц отправится во дворец Бельвю, где получит письмо о назначении от президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Затем он вернется в парламент для принесения присяги, пишет Первая Лента.

Новое правительство Германии сформировано коалицией трех партий: СДПГ, Зеленых и СвДП. СДПГ выиграла выборы в Бундестаг в сентябре, и 63-летний Шольц был ее кандидатом на пост канцлера.

Уже в ближайшее время новый немецкий канцлер посетит сразу три столицы. Его будет сопровождать министр иностранных дел Анналена Баербок. Снаала ему предстоит посетить Париж и Брюссель, а на воскресенье запланированы встречи в столице Польши Варшаве.

По поводу визита в Украину нового канцлера Германии на данный момент ничего неизвестно.

Ранее мы сообщали, что Германия согласилась пойти на серьезный шаг в случае вторжения России в Украину.

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 9 часов agoОбновлено: 8 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

Германия согласилась пойти на серьезный шаг в случае вторжения России в Украину

14 часов ago

Лидеры Великобритании, США, Германии, Франции и Италии выступили с заявлением к РФ по Украине

2 дня ago

Чего ожидать Украине от нового правительства в Германии

2 недели ago

Глава МИД Германии пригрозил Лукашенко: ЕС нельзя шантажировать

4 недели ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button