Германия официально получила нового канцлера

В среду Бундестаг избрал Олафа Шольца новым канцлером Германии. Получив назначение и после присяги, политик СДП официально положил конец 16-летнему правлению Ангелы Меркель.

Теперь Шольц отправится во дворец Бельвю, где получит письмо о назначении от президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Затем он вернется в парламент для принесения присяги, пишет Первая Лента.

Новое правительство Германии сформировано коалицией трех партий: СДПГ, Зеленых и СвДП. СДПГ выиграла выборы в Бундестаг в сентябре, и 63-летний Шольц был ее кандидатом на пост канцлера.

Уже в ближайшее время новый немецкий канцлер посетит сразу три столицы. Его будет сопровождать министр иностранных дел Анналена Баербок. Снаала ему предстоит посетить Париж и Брюссель, а на воскресенье запланированы встречи в столице Польши Варшаве.

По поводу визита в Украину нового канцлера Германии на данный момент ничего неизвестно.

Ранее мы сообщали, что Германия согласилась пойти на серьезный шаг в случае вторжения России в Украину.