Омикрон может быть тем вариантом, о котором мы только мечтаем – эксперт

Новый вариант коронавируса может вызвать пятую волну инфекций SARS-CoV-2, утверждает советник израильского правительства по COVID-19 профессор Эран Сегал.

Он добавляет, что существует значительная вероятность того, что Omicron станет доминирующим вариантом. Профессор Дрор Меворах из медицинского центра «Хадасса» в Иерусалиме придерживается другой точки зрения, пишет Первая Лента со ссылкой на Times of Israel.

— Исходя из того, что мы пока знаем о новом варианте, существует значительная вероятность того, что Omicron вызовет пятую волну коронавирусных инфекций, сказал Сегал, ученый-медик из Института науки Вейцмана в Тель-Авиве. — Это может занять несколько недель, но есть большая вероятность, что это произойдет, добавил он.

Профессор Дрор Меворач из медицинского центра «Хадасса» в Иерусалиме имеет другое мнение о новом варианте «Омикрона». — Судя по немаленькому количеству пациентов с ковидными заболеваниями в отделении, я надеюсь, что Омикрон «уменьшит количество тяжелых случаев COVID-19». – сказал он.

— С одной стороны, Омикрон представляет собой угрозу, но с другой — это может быть безобидный вариант, о котором мы только мечтаем. Который, несмотря на легкость передачи, вызывает лишь слабые симптомы», — заявил Меворач. — Я настроен оптимистично, но знаю, что через три-четыре недели ситуация может измениться, и мне придется перепроверить свое мнение об этом варианте, добавил он.

Ранее мы сообщали, что штамм Омикрон уже в Украине.