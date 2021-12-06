В мире

Тревожное открытие ученых относительно варианта коронавируса Омикрон

Он может атаковать людей, которые не имели физического контакта с инфицированными

Photo of Виктор Виктор Send an email 3 часа agoОбновлено: 6 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения

Омикрон — новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, может оставаться на поверхности в течение длительного времени и, таким образом, атаковать людей, которые не имели физического контакта с инфицированными.

Этот вариант распространился между двумя полностью вакцинированными путешественниками в коридоре гонконгского отеля, где они находились на карантине, пишет Первая Лента со ссылкой на Bloomberg.

Согласно видеозаписи с камер видеонаблюдения, никто из людей не выходил из своей комнаты и не контактировал друг с другом. Вирус передавался по воздуху. Вирус должен был распространиться, когда двери в комнаты были открыты для подачи еды или для тестирования на COVID-19, заявили гонконгские исследователи в статье в научном журнале Emerging Infectious Diseases.

Около 450 ученых по всему миру начали срочное исследование варианта Омикрона, сообщил на прошлой неделе представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Они стремятся понять, в какой степени последняя мутация может быть невосприимчивой к вакцинации против коронавируса. Кроме того, ученые исследуют, увеличилась ли способность передачи вируса.

Ранее оксфордский профессор предупредил об очередной пандемии.

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 3 часа agoОбновлено: 6 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

Больные умирают дома – жители ОРДЛО раскрыли правду о ситуации с коронавирусом

5 часов ago

Стало известно, когда в Украине могут начать делать вакцинацию бустерной прививкой

3 дня ago

Ляшко назвал дату новой вспышки коронавирусной инфекции в Украине

5 дней ago

Омикрон обнаружен уже в 20 странах: вирус распространяется молниеносно

6 дней ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button