Тревожное открытие ученых относительно варианта коронавируса Омикрон

Омикрон — новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, может оставаться на поверхности в течение длительного времени и, таким образом, атаковать людей, которые не имели физического контакта с инфицированными.

Этот вариант распространился между двумя полностью вакцинированными путешественниками в коридоре гонконгского отеля, где они находились на карантине, пишет Первая Лента со ссылкой на Bloomberg.

Согласно видеозаписи с камер видеонаблюдения, никто из людей не выходил из своей комнаты и не контактировал друг с другом. Вирус передавался по воздуху. Вирус должен был распространиться, когда двери в комнаты были открыты для подачи еды или для тестирования на COVID-19, заявили гонконгские исследователи в статье в научном журнале Emerging Infectious Diseases.

Около 450 ученых по всему миру начали срочное исследование варианта Омикрона, сообщил на прошлой неделе представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Они стремятся понять, в какой степени последняя мутация может быть невосприимчивой к вакцинации против коронавируса. Кроме того, ученые исследуют, увеличилась ли способность передачи вируса.

Ранее оксфордский профессор предупредил об очередной пандемии.