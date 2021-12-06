Омикрон приближается к Украине: его зафиксировали в РФ

В Российской Федерации был зафиксирован первый случай нового варианта штамма коронавирусной инфекции под названием Омикрон. Новый штамм был обнаружен у пассажиров рейса из Африки.

Роспотребнадзор подтвердил, что в России были обнаружены первые два случая заражения Омикроном. Это те самые люди, у которых был диагностирован Covid-19 после возвращения из ЮАР. Именно там впервые был обнаружен новый штамм, пишет Первая Лента со ссылкой на ВВС Россия.

Ранее у девяти россиян, которые вернулись из ЮАР, был обнаружен коронавирус. Они был размещены в обсерваторе, а детально штамм вируса должен был стать известен спустя пару дней.

В пятницу речь шла о двух заразившихся коронавирусом пассажирах частного рейса, прилетевшего из Южной Африки. Отметим, что Россию из ЮАР прибывали рейсы на протяжении нескольких дней. В итоге в РФ ограничила въезд в страну для граждан из некоторых африканских стран.

Россия стала одной из более 40 стран, в которой был обнаружен вирус и той, которая находится ближе всех к Украине с новым штаммом.

Ранее мы сообщали о тревожном открытие ученых относительно варианта коронавируса Омикрон.