К Земле приблизится гигантский астероид: он больше, чем Эйфелева башня

На следующей неделе к Земле приблизится гигантский астероид. По данным космического агентства США NASA, это «потенциально опасный объект».

Космический объект приближается к Земле хотя бы раз в 10 лет, но на этот раз он будет очень близко — по мнению астрономов, он не был так близко к нашей планете уже 20 лет, пишет Первая Лента.

Астероид 4660 Нерей имеет форму яйца и имеет длину около 330 метров, что означает, что объект больше Эйфелевой башни (ее общая высота составляет 324 метра). Имя Нерей было выбрано в честь греческого морского бога Нерея, сына Геи.

Астероид был впервые обнаружен 28 февраля 1982 года. Он приближается к Земле почти каждые 10 лет.

Нерей стал одним из излюбленных объектов исследований ученых. Почему? Есть много причин. База Asterank указывает, что этот «потенциально опасный объект» имеет огромные залежи никеля, железа и кобальта на общую сумму 4,71 миллиарда долларов.

По мнению ученых, астероид 4660 Нерей приблизится к Земле 11 декабря. Затем он понесется со скоростью 23,7 тысячи. километров в час. Хотя эта информация может показаться тревожной, стоит помнить, что НАСА классифицирует как «объект, сближающийся с Землей», любой космический объект, находящийся на расстоянии 193 миллионов километров от нашей планеты.

Ранее мы сообщали, что НАСА нашло первую возможную планету за пределами нашей галактики.