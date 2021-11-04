Атака зимы на Пиренейский полуостров: в Испании и Португалии заблокированы десятки дорог

Сильный снегопад в среду заблокировал десятки дорог в Португалии и Испании. Ожидается, что зимняя погода продержится на Пиренейском полуострове как минимум до субботы.

В Португалии в среду утром у восточной границы с Испанией выпал обильный снегопад. Самые труднопроходимые дороги находятся в районах Каштелу-Бранко и Гуарда, пишет Первая Лента.

В ночь со среды на четверг в обоих этих районах ожидается падение температуры ниже нуля. Наряду с ожидаемым снегопадом синоптики предупреждают о возможном появлении гололеда на проезжей части.

В среду обильный снегопад прошел также в нескольких автономных округах Испании, в т.ч. в Кастилии и Леоне, Астурии, Кантабрии, а также в Наварре и Каталонии.

В нескольких испанских муниципалитетах в среду утром температура воздуха опустилась ниже 5 градусов по Цельсию.

Власти Балеарских островов предупредили среду о сильных ливнях, которые, как ожидается, начнутся вечером и продлятся как минимум до понедельника.

Ранее синоптик рассказал, какой погоды ожидать украинцам до конца года.