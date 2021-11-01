Будет ли снег или снова тепло – синоптик рассказал, какой погоды ожидать украинцам до конца года

Ноябрь начнется с осадков, а в конце последнего месяца осени возможен снег. В тоже время в декабре будет плюсовая температура. Такой прогноз дал народный синоптик Владимир Деркач.

Первые десять дней будет практически полностью дождливыми. В это время будет наблюдаться плавное снижение температуры воздуха. Вторая декада тоже начнется прохладной погодой, но в тоже время будет несколько солнечных дней без осадков. После этого придет похолодание, которое продолжится и в третьей декаде. Ночью, скорее всего, будут морозы, пишет Первая Лента со ссылкой на Полесье.

Синоптик отметил, что в последние дни осени стоит ожидать мокрого снега. Первая декада декабря будет прохладной, возможны небольшие осадки. Ночи будут морозными, а дни по большей части пройдут со знаком плюс, хотя не всегда.

В тоже время такая погода продлится до второй декады месяца, но потом придет тепло. Лишь 19 декабря будет наблюдаться кратковременное снижение температуры. Под конец месяца погода удивит дневным теплом, однако ночью возможно снижение температуры.

Ранее мы сообщали, что с первого ноября в Украине изменятся правила ПДД.