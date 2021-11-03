Высокопоставленный командир талибов погиб в результате нападения на больницу в Афганистане

Хамдулла Мучлис, глава вооруженных сил Талибана в Кабуле, был опознан среди 19 погибших в результате нападения Исламского государства в провинции Хорасан (IS-Ch) на столичную больницу во вторник.

Он является самым высокопоставленным представителем Талибана, убитым с момента захвата власти в Афганистане, пишет Первая Лента со ссылкой на AFP.

Мучлис был членом клановой сети Хаккани, связанной с талибами группы боевиков, которую США считают террористической. Он также принадлежал к особому отряду талибов под названием Бадри 313.

После получения информации о нападениях на больницу, Мухлис, как сообщается, поспешил на место происшествия, согласно сообщениям официальных лиц Талибана.

— Мы пытались его остановить, но он смеялся. Потом выяснилось, что он погиб в столкновениях, — заявили власти.

ИС-Ч признали себя виновными в нападении на больницу в Кабуле.

Пятеро нападавших из этой джихадистской организации проникли в здание, и один из них выстрелил из пояса с взрывчаткой. Как сообщили очевидцы, сотрудники учреждения и пациенты пытались запереться в своих комнатах. По меньшей мере 19 человек погибли и 50 получили ранения.

Ранее талибы в Афганистане подвесили трупы предполагаемых преступников на подъемные краны.