Эпидемии больше нет! В Японии отменяют карантин

Правительство готовится к смягчению ограничений с помощью внедрения паспортов вакцинации

Япония отменяет чрезвычайное положение по всей стране из-за COVID-19. Коллаж: "Сегодня"

Правительство Японии утвердило отмену с 1 октября режима чрезвычайного положения (ЧП), а также режима усиленных мер против коронавируса во всех регионах страны.

Об этом сообщает AP.

"Действие режима ЧП закончится в четверг, и COVID-ограничения будут постепенно ослаблять, чтобы восстановить повседневную жизнь, несмотря на существование вируса.

Правительство готовит больше временных медицинских учреждений для лечения COVID-19 и продолжит вакцинацию, чтобы подготовиться к любому повторному всплеску заболеваемости в будущем",– заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

Отмена режима ЧП по всей стране будет в Японии впервые за полгода. Правительство готовится к смягчению ограничений с помощью внедрения паспортов вакцинации.

Четыре области Украины могут попасть в оранжевую зону

Ранее мы сообщали, что в Украине по состоянию на вторник, 28 сентября, четыре региона демонстрируют показатели оранжевой зоны адаптивного карантина. Другие области соответствуют желтому уровню эпидемической опасности, который ввели 23 сентября.

Какие области соответствуют показателям оранжевой зоны

Согласно данным Минздрава, к оранжевой зоне относятся следующие области Украины:

Донецкая;

Тернопольская;

Черкасская;

Черновицкая.

Превышение нормы

В перечисленных регионах наблюдается превышение динамики госпитализаций больных COVID-19. Сейчас наихудшая ситуация в Черкасской области — 73,8%. Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него должна составлять не более 50%.

Также Черновицкая область имеет плохие показатели занятости коек с кислородом — 67,1%. Допустимая норма — до 65%.

Кроме того, в названых областях превышена норма уровня заболеваемости на коронавирус. Сейчас на первом месте находится Черновицкая область — 451, далее идут Тернопольская — 268, Донецкая — 246 и Черкасская — 193.

Уровень заболеваемости COVID-19 должен составлять менее 75 на 100 тысяч жителей.

Какие ограничения действуют сейчас по всей стране

С 23 сентября в Украине введен желтый уровень эпидемической опасности. С тех пор в стране действуют новые ограничения, в частности:

запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами — минимум 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью залов меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

Читайте также:

Как сигареты влияют на больных COVID-19 – ответ ученых

Карантин в Украине. Как будут работать школы в красной зоне

Более 100 тысяч за сутки: в Украине ускорились темпы вакцинации

По материалам: Сегодня