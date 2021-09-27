В Макрона на выставке бросили яйцо: нападавшего поймали (видео)

Президент Франции попросил подчиненных поговорить с нападавшим, чтобы понять его мотивы

ЧП произошло во время политического визита в Лион / Фото: Коллаж: Сегодня

Неизвестный бросил яйцо в президента Франции Эммануэля Макрона во время выставки ресторанного бизнеса в Лионе. Нападавшего успели задержать.

Об этом сообщает Lyon Mag.

На видео, опубликованном изданием, на шестой секунде видно, как предмет, похожий на яйцо, попадает в плечо идущему в толпе Макрону.

Au #sirha2021, @EmmanuelMacron victime d'un jet d'oeuf. Le projectile a rebondi sur l'épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d'ordre – IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn

— Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2021

Во время задержания сотрудниками службы безопасности молодой человек, атаковавший Макрона, выкрикнул "Да здравствует революция!"

Скорее всего, в Макрона бросили именно яйцо, вероятно, вареное, поскольку оно не разбилось.

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По словам СМИ, Макрон попросил подчиненных поговорить с нападавшим, чтобы понять его мотивы.

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Это не первый случай, когда в политиков бросают яйца. Кстати, 1 марта 2017 года в Париже неизвестные уже бросали яйцом в Эммануэля Макрона, когда он был кандидатом в президенты Франции.

Австралийские правоохранительные органы задержали в штате Новый Южный Уэльс женщину, которая напала на премьер-министра Скотта Моррисона. Во время предвыборного мероприятия сзади к политику подошла 24-летняя женщина и бросила ему в затылок яйцо, но промахнулась.

В Черновцах нардеп Виктор Чумак подвергся атаке хулиганов. Средь бела дня, на улице, неизвестные облили внефракционного депутата кефиром и бросили в него яйцом.

Федеральный президент Германии Кристиан Вульф, прибыв в 2011 году с визитом в столицу Гессена, Висбаден, подвергся нападению. Мужнина из толпы зрителей кинул в него сырым яйцом.

Как мы сообщали ранее, Франция решила ужесточить борьбу с COVID-19. Макрон в обращении к нации заявил о значительном ухудшении ситуации c коронавирусом в стране. В стране ввели обязательную вакцинацию для медиков и других категорий работников, которые могут контактировать с "уязвимыми людьми".

По материалам: Сегодня