В мире

Затопило машины и дома, пронесся смерч. Сочи оказался под водой после мощного ливня (видео)

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Из-за неблагоприятных погодных условий даже перенесли на неопределенный срок гонки Формулы-1

Затопило машины и дома, пронесся смерч. Сочи оказался под водой после мощного ливня (видео)

Сильные проливные дожди вызвали множество затоплений / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за сильного ливня затопило курортный Сочи (Россия). На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как улицы города превратились в реки.

Под водой оказались машины, стоявшие на дороге. Затопило и частные дома.

Из-за неблагоприятных погодных условий даже перенесли на неопределенный срок гонки Формулы-1, которые должны были состояться сегодня.

А возле села Джубга – пронесся мощный смерч. Информации о пострадавших нет.

Последствия урагана "Ида" в США

В результате урагана "Ида", который недавно обрушился на северо-восток США, погибли по меньшей мере 82 человека.

  • Почти все линии метро Нью-Йорка были остановлены, поскольку ослабевший до шторма ураган "Ида" принес проливной дождь и угрозу внезапных наводнений и торнадо в некоторых районах северной части Средней Атлантики.
  • Власти Нью-Йорка запретили всему транспорту, кроме спасательных служб, выезжать на улицы города до 5 утра.
  • Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул в Twitter сообщила, что в городе объявлено чрезвычайное положение, чтобы помочь пострадавшим от стихии.
  • Также объявлено чрезвычайное положение в Нью-Джерси, где уровень воды в населенных пунктах достиг 8 футов (2,5 метра).

Ранее мы сообщали, что мощный ураган "Ида" в США развернул течение Миссисипи.

Также напомним, на южное побережье США обрушился мощный ураган.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 41 минута ago
0 0 1 минута чтения
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