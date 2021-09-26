Затопило машины и дома, пронесся смерч. Сочи оказался под водой после мощного ливня (видео)
Из-за неблагоприятных погодных условий даже перенесли на неопределенный срок гонки Формулы-1
Сильные проливные дожди вызвали множество затоплений / Фото: Коллаж: Сегодня
Из-за сильного ливня затопило курортный Сочи (Россия). На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как улицы города превратились в реки.
Под водой оказались машины, стоявшие на дороге. Затопило и частные дома.
Из-за неблагоприятных погодных условий даже перенесли на неопределенный срок гонки Формулы-1, которые должны были состояться сегодня.
А возле села Джубга – пронесся мощный смерч. Информации о пострадавших нет.
Последствия урагана "Ида" в США
В результате урагана "Ида", который недавно обрушился на северо-восток США, погибли по меньшей мере 82 человека.
- Почти все линии метро Нью-Йорка были остановлены, поскольку ослабевший до шторма ураган "Ида" принес проливной дождь и угрозу внезапных наводнений и торнадо в некоторых районах северной части Средней Атлантики.
- Власти Нью-Йорка запретили всему транспорту, кроме спасательных служб, выезжать на улицы города до 5 утра.
- Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул в Twitter сообщила, что в городе объявлено чрезвычайное положение, чтобы помочь пострадавшим от стихии.
- Также объявлено чрезвычайное положение в Нью-Джерси, где уровень воды в населенных пунктах достиг 8 футов (2,5 метра).
Ранее мы сообщали, что мощный ураган "Ида" в США развернул течение Миссисипи.
Также напомним, на южное побережье США обрушился мощный ураган.
По материалам: Сегодня