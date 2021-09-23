В России разбился вертолет ФСБ

По предварительным данным, на борту было три человека

На Камчатке вертолёт Ка-27 не вышел на связь. Коллаж "Сегодня".

В России на Камчатке вертолет Ка-27 совершал учебный полёт и жестко приземлился в районе горы Острая.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Что произошло

По предварительным данным, на борту было три человека. Выжил ли кто-то из них, неизвестно. Сейчас спасатели ищут вертолет, но основные поиски начнутся только утром, когда станет светло.

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К сожалению, подобные крушения не редкость в последнее время

В прошлом месяце в России на Камчатке в районе Кроноцкого заповедника разбился вертолет с 14 туристами и тремя членами экипажа. По неподтвержденным данным, погибло 10 человек, но официально сообщают о девяти спасенных.

В начале июля в Польше упал в озеро вертолет с украинцами на борту. Авария произошла в Варминско-Мазурском воеводстве, тогда пострадали три человека.

Несколько недель назад в Николаевской области упал вертолет Ми-2, вследствие чего погибли двое человек.

В конце июня в России в Ленинградской области упал и полностью сгорел транспортно-боевой вертолет Ми-8, совершавший учебно-тренировочный полет. Все находившиеся на борту погибли.

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По материалам: Сегодня