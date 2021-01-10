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Лукашенко планирует принять новую Конституцию в Беларуси

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Лукашенко пообещал, что спросит “у людей, быть ли ей”

Непризнанный Украиной и Европой президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что проект новой Конституции будет готов к концу 2021 года.

Об этом сообщил “Интерфакс.ру” со ссылкой на канал "Россия 1".

"И тогда на референдуме люди определят, быть новой Конституции или не быть", – сказал Лукашенко.

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Он не уточнил, что принципиально нового появится в главном документе страны.

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"До конца не сформированы основные предложения по изменению… Я обозначал некоторые – о перераспределении полномочий, о партийном строительстве. Это политические вопросы. В экономике мы оставим предложение, чтобы у нас было социально ориентированное государство", – сказал Лукашенко.

Напомним, Лукашенко заявил, что он с Путиным "намертво" в одной команде.

Также он подчеркнул, что отказывается складывать свои полномочия и уходить в отставку – покинуть свой пост готов только в случае поражения на выборах.

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