Еще один: в Японии выявили “бразильский” штамм коронавируса
У одного из заболевших проблемы с дыханием, его госпитализировали
В Японии выявили новый штамм коронавируса – он отличается от тех, что зафиксировали в Великобритании или ЮАР.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии, пишет The Japan Times.
Мутировавший вирус обнаружили у четырех человек, которые прилетели в Токио из Бразилии.
Из четырех человек у мужчины в возрасте 40 лет не было никаких симптомов, но позже у него возникли проблемы с дыханием, и он был госпитализирован. У 30-летней женщины из симптомов – головная боль.
Среди заболевших есть двое детей до 10 лет. У мальчика повышенная температура, у девочки никаких симптомов.
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В Национальном институте инфекционных болезней Такадзи Вакиту отметили, что бразильский штамм, как и другие вирусы-"мутанты", более заразен. В институте сейчас выясняют, является ли этот штамп более опасным и справится ли с ним вакцина.
Напомним, 7 января в Токио ввели режим чрезвычайного положения из-за роста числа заражений коронавирусом.
Ранее мы также сообщали, что в Канаде зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса из ЮАР. А в США накануне обнаружили "свой" вариант – он распространяется на 50% быстрее летнего варианта.
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