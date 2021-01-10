Еще один: в Японии выявили “бразильский” штамм коронавируса

У одного из заболевших проблемы с дыханием, его госпитализировали

В Японии выявили новый штамм коронавируса – он отличается от тех, что зафиксировали в Великобритании или ЮАР.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии, пишет The Japan Times.

Мутировавший вирус обнаружили у четырех человек, которые прилетели в Токио из Бразилии.

Из четырех человек у мужчины в возрасте 40 лет не было никаких симптомов, но позже у него возникли проблемы с дыханием, и он был госпитализирован. У 30-летней женщины из симптомов – головная боль.

Среди заболевших есть двое детей до 10 лет. У мальчика повышенная температура, у девочки никаких симптомов.

В тренде

Бог наказал? Сын Лукашенко рассказал, как они болели COVID-19

Читайте также:

Гонка вакцин от коронавируса: какие страны включились и кто может изменить ситуацию

В Национальном институте инфекционных болезней Такадзи Вакиту отметили, что бразильский штамм, как и другие вирусы-"мутанты", более заразен. В институте сейчас выясняют, является ли этот штамп более опасным и справится ли с ним вакцина.

Напомним, 7 января в Токио ввели режим чрезвычайного положения из-за роста числа заражений коронавирусом.

Ранее мы также сообщали, что в Канаде зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса из ЮАР. А в США накануне обнаружили "свой" вариант – он распространяется на 50% быстрее летнего варианта.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









Япония

штамм

коронавирус

COVID-19

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

В Турции жестоко убили украинку (фото)Другие страны Как COVID-19 и Эбола: ученые зафиксировали новую смертельную болезньДругие страны “Ответ будет очень жестким”: Алиев высказался о поездках властей Армении в Нагорный КарабахДругие страны WhatsApp исчезнет со смартфоновУкраина Вспышки по всему миру: в Китае заявили о множественном происхождении коронавирусаДругие страны Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+5011 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

“Оголенная грудь — знак протеста”: в Праге прошла акция из-за карантина (фото)

Главный эпидемиолог Минздрава заявила, что в Украине нет карантина

Бог наказал? Сын Лукашенко рассказал, как они болели COVID-19

Все новости

Еще один: в Японии выявили “бразильский” штамм коронавируса 10 января, 20:23

Другие страны

От коронавируса умер легендарный автогонщик 10 января, 20:11

Другие

Ракицкий и Селезнев воссоединились на фоне картины, “как у Пшонки” 10 января, 19:48

Футбол

Маникюр на карантине: как ухаживать за ногтями дома и сберечь нервы (видео) 10 января, 19:33

Wellness

На выборах президента Кыргызстана побеждает Садыр Жапаров – еще три месяца назад он был в тюрьме 10 января, 19:25

Другие страны



Украина бьет Россию! Свитолина обыграла вторую россиянку в Эмиратах и идет на третью

Что посмотреть и почитать на карантине: советы украинских звезд

10 января, 19:07

Новости У24

Будущая вице-президент США Камала Харрис в кедах снялась для обложки Vogue (фото) 10 января, 18:57

Стиль

За сына экс-звезды “Динамо” дают 15 миллионов. Ничего себе деньги у аутсайдера! 10 января, 18:48

ЧУ по футболу

Арендует королевскую виллу: глава Конституционного суда Тупицкий отдыхает в Дубае (фото) 10 января, 18:42

Украина

Трамп мог действовать по советам Путина – журналист о штурме Капитолия в США

10 января, 18:36

Новости У24

“Оголенная грудь — знак протеста”: в Праге прошла акция из-за карантина (фото) 10 января, 18:29

Евросоюз

Сексуальные мамочки: жены звезд украинского футбола догуливают отпуск на Карибах 10 января, 18:11

Футбол

Это произошло: молодая жена Виктора Павлика беременна (фото) 10 января, 18:09

Шоу-бизнес

Как работает “Эпицентр” в локдаун: график 10 января, 18:01

Экономика

Взрыв на газопроводе под Лубнами – эксперт указал на подозрительный момент

10 января, 17:49

Новости У24

“Рома” – “Интер” – 2:2: видео голов центрального матча в Италии

Главный эпидемиолог Минздрава заявила, что в Украине нет карантина 10 января, 17:11

Украина

У Трампа отобрали его главную суперсилу – журналист о событиях в США

10 января, 17:03

Новости У24

Музы Алана Бадоева: смотрим лучшие клипы любимчиков украинского клипмейкера 10 января, 17:03

Шоу-бизнес

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня