Самая крупная озоновая дыра в истории человечества исчезла

В сентябре дыра достигла размера в 24,8 миллиона квадратных километров

Хотя 2020 год для многих (если не для всех) выдался тяжелым, как минимум одну хорошую новость он все же принес – самая крупная в истории наблюдений озоновая дыра затянулась.

Об этом сообщили во Всемирной метеорологической организации при ООН.

Озоновая дыра-рекордсменка образовалась над Антарктикой в конце июля, быстро начала расти с середины августа, а к 20 сентября достигла максимального размера в 24,8 миллиона квадратных километров. Однако за несколько дней до Нового года она сама затянулась.

Эту озоновую дыру называли одной из самых обширных и глубоких с момента начала мониторинга озонового слоя Земли 40 лет назад.

TWITTERJanuary 5, 2021

Стоит отметить, что озоновые дыры – сезонное явление. Они проявляются в падении концентрации озона в озоновом слое Земли. Этому способствуют холодные полярные вихри и очень низкие температуры в стратосфере.

С наступлением весны в Южном полушарии истощение озонового слоя замедляется, полярный вихрь ослабевает и со временем разрушается, а к концу декабря уровень озона возвращается к норме.

В ВМО уточнили, что в данный момент озоновый слой находится на стадии восстановления. По прогнозам метеорологов, к значениям 1980 года количество озона над Антарктидой вернется к 2060 году. То есть, химические вещества, разрушающие озон, распадутся в атмосфере только через 40 лет.

Напомним, что во Всемирной метеорологической организации отметили, что ограничения в сфере промышленности, введенные из-за пандемии коронавируса, не оказали существенного влияния на процесс загрязнения атмосферы Земли.

Также мы писали, что в сентябре в Арктике был установлен рекорд скорости таяния ледников, а объем льда упал до самого низкого уровня.

По материалам: Сегодня