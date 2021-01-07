ВВС Израиля атаковали Дамаск – СМИ
Сирийская ПВО пытается отбить атаку
Авиация Израиля атаковала столицу Сирии Дамаск.
Об этом сообщает агентство САНА.
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Как сообщается, в настоящий момент сирийская ПВО отражает израильскую воздушную атаку.
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