В Германии продлили карантин до 31 января

Садики и школы в стране работать не будут

В Германии из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации власти приняли решение продлить карантин до 31 января, который вступил в силу 16 декабря.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает BZ-Berlin.

Теперь в кризисных районах ФРГ из-за коронавируса будет запрещено покидать дома на расстояние, превышающее 15 км, без весомых причин.

Такое ограничение будет действовать в округах, где в течение недели на 100 тысяч населения будет приходиться 200 случаев заражения коронавирусом.

Также под запретом будет работа школ и садиков.

В тренде

“Ядерное вымогательство”. Иран снова настроил против себя весь мир

По состоянию на вечер 5 января, в Германии за все время пандемии зафиксировали 1,8 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 35 тысяч человек.

Выздоровели от COVID-19 1,45 млн человек.

К слову, 30 декабря в Германии стартовала кампания по массовой вакцинации населения от коронавируса. Более 60 тысяч немцев уже сделали первую прививку препаратом BioNTech/Pfizer.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









Германия

карантин

коронавирус

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)Другие страны В Финляндии зафиксировали побочную реакцию на COVID-вакцинуЕвросоюз Власти Германии открестились от приятия решений о строительстве Nord Stream 2Экономика Из проекта “Северный поток-2” выходит один из ключевых игроковСША В Польше при жутких обстоятельствах погиб украинецЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+5334 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

“Локдаун никто не отменял” – источник в ОП

К Лукашенко едет ревизор: решение по чемпионату мира примут до конца месяца

Многоходовка от СБУ на миллиарды гривен: перехвачена рекордная партия героина (фото и видео)

Все новости

Стал известен первый финалист Кубка английской лиги 5 января, 23:59

Футбол

Страны ОПЕК+ договорились об объемах добычи нефти на февраль и март 5 января, 23:47

Экономика

Отец отвез меня к бездомным: легендарный баскетболист рассказал удивительную историю из жизни 5 января, 23:19

Баскетбол

Помогали родственникам заключенных: руководство исправительной колонии погорело на взятке 5 января, 22:58

Другие регионы

Украинцы поставили годовой рекорд по покупке новых грузовиков: ТОП-5 марок 5 января, 22:52

Авто



УХЛ: “Донбасс” выиграл первый матч года, у “Кременчука” шесть побед подряд 5 января, 22:39

Хоккей

Церемонию вручения премии “Грэмми” перенесли из-за COVID-19 – СМИ 5 января, 22:11

Шоу-бизнес

“Биолек” подтвердил подачу заявления на регистрацию российской вакцины от COVID-19 5 января, 22:10

Украина

Кравец уничтожил “Галатасарай”. Смотрите, как это было

5 января, 21:38 Месть за Сулеймани: в парламент Ирана внесли законопроект об “уничтожении” Израиля Подробности

К Лукашенко едет ревизор: решение по чемпионату мира примут до конца месяца 5 января, 21:37

Хоккей

5 января, 21:37 “Локдаун никто не отменял” – источник в ОП Подробности

В Германии продлили карантин до 31 января 5 января, 21:18

Евросоюз

Суд принял решение по экс-министру, обвиняемому в убийстве: детали громкого дела

5 января, 21:08

Новости У24

Многоходовка от СБУ на миллиарды гривен: перехвачена рекордная партия героина (фото и видео) 5 января, 20:52

Украина

“Ювентус” не выехал на матч в Милан. Суперпоединок под вопросом 5 января, 20:48

Футбол

В Британии зафиксировали новый рекорд случаев COVID-19 за сутки 5 января, 20:43

Евросоюз

В Украине появится реестр вакцинированных от коронавируса: новые детали

5 января, 20:38

Новости У24

5 января, 20:24 Новый скандал с вакциной Pfizer: двое человек умерли после укола Подробности

“Это не радикализм”: известный актер высказался о языковом вопросе в Украине

5 января, 20:17

Новости У24

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня