В Германии продлили карантин до 31 января
Садики и школы в стране работать не будут
В Германии из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации власти приняли решение продлить карантин до 31 января, который вступил в силу 16 декабря.
Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает BZ-Berlin.
Теперь в кризисных районах ФРГ из-за коронавируса будет запрещено покидать дома на расстояние, превышающее 15 км, без весомых причин.
Такое ограничение будет действовать в округах, где в течение недели на 100 тысяч населения будет приходиться 200 случаев заражения коронавирусом.
Также под запретом будет работа школ и садиков.
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По состоянию на вечер 5 января, в Германии за все время пандемии зафиксировали 1,8 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 35 тысяч человек.
Выздоровели от COVID-19 1,45 млн человек.
К слову, 30 декабря в Германии стартовала кампания по массовой вакцинации населения от коронавируса. Более 60 тысяч немцев уже сделали первую прививку препаратом BioNTech/Pfizer.
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