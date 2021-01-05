Во Франции передумали ослаблять карантин: вводят строгие ограничения
Власти решили усилить карантин в разных частях страны
Во Франции из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации власти передумали ослабевать карантинные ограничения и вместо этого наоборот, решили усилить карантин в разных частях страны.
Об этом сообщает RTL.
В некоторых регионах Франции комендантский час будет начинаться на два часа раньше, теперь на улице запрещено будет находиться с 18:00 до 6:00.
Также в стране планируют отменить открытие заведений общественного питания с 20 января, как ожидалось ранее.
В случае, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, власти Франции допускают введение более жесткого карантина.
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К слову, по состоянию на ночь 5 января, во Франции зафиксировали 2,66 миллионов случаев заражения коронавирусом.
Недавно во Франции полиция прекратила масштабную вечеринку, которую проводили с кануна Нового года вопреки карантинным ограничениям. На неиспользуемом складе в Льероне присутствовали около 2500 человек.
Также мы сообщали, что вакцину производства Pfizer-BioNTech разрешили к использованию во Франции.
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