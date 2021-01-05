В мире

“Я не враг собственному народу”: Лукашенко сказал, когда уйдет

Photo of Admin Admin Send an email 22 секунды ago
0 0 1 минута чтения

Нелегитимный президент Беларуси готов подать в отставку только при одном условии

Непризнанный Украиной президент Беларуси Александр Лукашенко снова заявил, что отказывается складывать свои полномочия и уходить в отставку – покинуть свой пост он готов только в случае поражения на выборах.

Об этом, как сообщает БелТА, она заявил 5 января во время визита на производство телевизоров "Горизонт".

"Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось", – сказал Лукашенко.

Читайте также:
До последнего ОМОНовца: Лукашенко рассказал, сколько собирается править (видео)

Он так прокомментировал свое решение объявить 2021-ый Годом народного единства в Беларуси.

В тренде
Вблизи станции “Академик Вернадский” откололся ледник высотой с семиэтажку (фото)

"Я просто хочу подтвердить, что я это делал не для того, чтобы что-то кому-то показать. Хотя и в этом, наверное, есть смысл, чтобы люди понимали, что я не враг собственному народу и сам себе прежде всего. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите", – добавил Александр Лукашенко.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко обвинил Украину в контрабанде оружия участникам антиправительственных протестов в его стране. Украинский МИД назвал это политикой запугивания белорусского народа.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 22 секунды ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Локдаун в Украине: чем можно торговать

2 часа ago

Похищали данные банковских карт. Киберполиция разоблачила продавцов мошеннических программ

3 часа ago

Украину 5 января утром окутает туман: видимость снизится до 200 м

3 часа ago

Двое украинцев стали претендентами на звание лучшего сейва группового этапа ЛЧ

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button