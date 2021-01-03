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В Польше при жутких обстоятельствах погиб украинец

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Тело 30-летнего мужчины обнаружили на месте пожара

В польском Вроцлаве произошел пожар в доме, в результате которого погиб 30-летний гражданин Украины.

Об этом сообщает местная радиостанция ZET, ссылаясь на пресс-службу Государственной пожарной службы Польши.

Сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже многоквартирного дома в центральной части Вроцлава поступило около полуночи.

Прибывшие на место событий пожарные обнаружили, что огнем была охвачена только одна комната квартиры, в которой находился труп 30-летнего украинца.

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В Польше при жутких обстоятельствах погиб украинец

Для установления точной причины возгорания следователи обратились к специалистам по пожаротушению, однако предварительно огонь мог вспыхнуть из-за непогашенной свечи.

Напомним, что прошлым летом в Польше произошел пожар в хостеле, в котором проживали 12 человек, в том числе и украинские заробитчане. Лишь чудом обошлось без жертв. Потом оказалось, что здание загорелось из-за поджога.

А месяц назад на западе Польши обнаружили тело 47-летнего украинца, который лежал возле сгоревшего автомобиля в городе Новый Томышль.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 13 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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Admin

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