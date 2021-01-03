Не было бы счастья: в Германии за карантин значительно выросли частные сбережения
В 2021 году в Германии ожидают потребительский бум
В Германии зафиксировали небывалый рост финансовых сбережений граждан на фоне пандемии коронавируса и вводимых из-за нее ограничений.
Об этом сообщает DW со ссылкой на данные DZ Bank.
Так, сбережения частных домохозяйств за 2020 год увеличились на 393 миллиарда евро и достигли рекордных 7,1 триллиона евро.
"Никогда еще частные сбережения немцев не достигали столь высокой отметки", – отмечает издание.
Эксперты банка объясняют такой резкий рост тем, что многие немцы снизили свои расходы, опасаясь потери работы или сокращения доходов. Карантинное закрытие магазинов также поубавило возможностей тратить деньги.
В тренде
Миру грозят новые смертельные пандемии – японский футуролог
Отмечается, что в целом за год частные домохозяйства в Германии отложили рекордные 16-17 евро с каждых 100 евро доходов. Ранее самый высокий средний показатель доли сбережений в стране фиксировали в 1991 и 1992 годах.
В то же время эксперты считают, что в 2021 году – как только ситуация с пандемией нормализуется – значительная часть сэкономленных немцами средств будет потрачена.
Напомним, Канцлер Германии Ангела Меркель в обращении к нации по случаю Нового года поблагодарила соотечественников за усилия в борьбе с пандемией и назвала 2020 год назвала самым сложным за 15 лет ее пребывания на посту.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Германия
сбережения
карантин
коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News
Следите за нами в соцсетях
Подписывайтесь на нашу рассылку
Введите корректный email
Ок
Новости партнеров
Загрузка…
Популярные статьи
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)Другие страны Власти Германии открестились от приятия решений о строительстве Nord Stream 2Экономика Вакцину Pfizer от коронавируса разрешили к использованию во ФранцииЕвросоюз В Финляндии зафиксировали побочную реакцию на COVID-вакцинуЕвросоюз Вакцину от COVID-19 доставили во все страны ЕСЕвросоюз
Новости партнеров
Загрузка…
загрузка…
В тренде
Коронавирус вУкраине
+5038 новых случаев за сутки
Все о COVID-19
- Транзит российского газа через Украину упал почти на 40%: итоги 2020
- В Финляндии зафиксировали побочную реакцию на COVID-вакцину
- Требовал кофе: в России пассажир авиарейса угрожал взорвать самолет
Все новости
-
Не было бы счастья: в Германии за карантин значительно выросли частные сбережения
3 января, 01:33
Евросоюз
-
Старая традиция: в Бейруте на Новый год обстреляли четыре самолета (фото)
3 января, 00:45
Другие страны
-
Жена Реброва захотела от него дочку: ни за что не догадаетесь – зачем
3 января, 00:07
Футбол
-
В Одесской области 6-летнего ребенка госпитализировали с огнестрельным ранением
2 января, 23:57
Одесса
-
Россия чуть не опозорилась на чемпионате мира по хоккею
-
-
Закрывается почти все: Греция снова ужесточает карантин из-за COVID-19
2 января, 23:14
Евросоюз
-
Цыганков уйдет из “Динамо” в “Милан”: четыре причины для трансферной бомбы
2 января, 22:47
Футбол
-
Где и когда смотреть плей-офф чемпионата мира по хоккею среди молодежи
2 января, 22:45
Хоккей
-
Цыганкова предложили “Милану”. Столько “Динамо” еще не платили
2 января, 22:18
Футбол
-
В Индии одобрили собственную вакцину от COVID-19
2 января, 22:17
Другие страны
-
Нельзя унижаться — Гордон о российской вакцине от COVID-19
2 января, 21:54
Новости У24
-
Гордон о коронавирусе: это элемент бактериологического оружия
2 января, 21:44
Новости У24
-
Брат поджег сестру: в Хмельницкой области проводы старого года закончились трагедией
2 января, 21:39
Другие регионы
-
В “Шахтере” назвали имя будущего тренера команды
2 января, 21:31
Футбол
-
Выбор вакцины от коронавируса — академик назвал критерии
2 января, 21:29
Новости У24
-
Сняла с себя костюм: секси Бех запостила первое откровенное фото в 2021-м
2 января, 21:06
Другие
-
“Кремль сломал зубы об Украину”: эксперт дал прогноз по ситуации на Донбассе
2 января, 20:59
Новости У24
-
В Норвегии растет число жертв оползня
2 января, 20:55
Другие страны
-
Закон об украинском языке: омбудсмен рассказал, кто будет сдавать языковой экзамен
2 января, 20:51
Новости У24
-
Кравец – красавец! Забит первый “украинский” гол-2021 (видео)
Наши соцсети
-
-
Telegram
-
Youtube
-
Связаться с нами
-
Контакты редакции
-
Написать нам
-
на сайте
-
Спецпроекты
-
Архив сайта
Политика сайта
-
Правила цитирования
-
Правила комментирования
-
Конфиденциальность и защита персональных данных
Стоковые фотографии от
© segodnya.ua, 2021
Лента новостей
Главное
По материалам: Сегодня