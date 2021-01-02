В РФ сообщили об освобождении похищенного в Ливии украинца

Гражданин Украины и трое россиян провели в плену несколько недель

В Ливии 2 января освободили похищенных несколько недель назад гражданина Украины и троих россиян, самолет с ними несколько часов назад вылетел в Россию.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича.

По словам Малькевича, в субботу вечером самолет с четырьма освобожденными из ливийского плена "отправился в сторону России".

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Подробности похищения и освобождения украинца и россиян пока не раскрываются, известно только, что они были похищены в Ливии несколько недель назад.

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