ВОЗ одобрила к использованию первую вакцину от коронавируса
Pfizer уже применяется в США и в других странах
Всемирная организация здравоохранения внесла вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech в перечень препаратов, рекомендованных для экстренного использования.
Об этом говорится в заявлении ВОЗ.
"Сегодня Pfizer/BioNTech от COVID-19… стала первым подобным препаратом, получившим от ВОЗ разрешение на экстренное использование", – говорится в сообщении.
TWITTERDecember 31, 2020
Экстренное разрешение на применение выдается в случаях, когда с одной стороны препарат необходим для борьбы против серьезных эпидемий, а с другой – еще доступны не все результаты испытаний.
Решение ВОЗ означает, что страны смогут утвердить использование вакцины в экстренном порядке значительно быстрее и наладить импорт препарата.
Напомним, производитель ранее одобренной для иммунизации жителей Европейского Союзавакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech отложил доставку новый партий препарата в восемь стран ЕС.
Как мы уже писали, одним из недостатков вакцины Pfizer/BioNTech являются условия ее хранения – перед отправкой капсулы помещают в боксы при температуре около -70 градусов, после чего она попадает в распределительные центры в специально разработанных холодильных ящиках с сухим льдом.
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