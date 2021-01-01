ВОЗ одобрила к использованию первую вакцину от коронавируса

Pfizer уже применяется в США и в других странах

Всемирная организация здравоохранения внесла вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech в перечень препаратов, рекомендованных для экстренного использования.

Об этом говорится в заявлении ВОЗ.

"Сегодня Pfizer/BioNTech от COVID-19… стала первым подобным препаратом, получившим от ВОЗ разрешение на экстренное использование", – говорится в сообщении.

TWITTERDecember 31, 2020

Экстренное разрешение на применение выдается в случаях, когда с одной стороны препарат необходим для борьбы против серьезных эпидемий, а с другой – еще доступны не все результаты испытаний.

Решение ВОЗ означает, что страны смогут утвердить использование вакцины в экстренном порядке значительно быстрее и наладить импорт препарата.

Напомним, производитель ранее одобренной для иммунизации жителей Европейского Союзавакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech отложил доставку новый партий препарата в восемь стран ЕС.

Как мы уже писали, одним из недостатков вакцины Pfizer/BioNTech являются условия ее хранения – перед отправкой капсулы помещают в боксы при температуре около -70 градусов, после чего она попадает в распределительные центры в специально разработанных холодильных ящиках с сухим льдом.

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