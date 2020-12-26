В мире

Еще три страны начали вакцинацию населения от COVID-19

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В Мексике первую партию вакцин Pfizer и BioNTech из 3 тыс. доз охраняли военные

Мир постепенно включается в вакцинацию от коронавируса. Так, в четверг, 24 декабря, кампания по иммунизации населения от COVID-19 началась в Мексике.

Об этом со ссылкой на западные СМИ сообщает Интерфакс-Украина.

Вакцину первой получила 59-летняя медсестра Мария Ирене Рамирес: процесс вакцинации шел в прямом эфире из больницы в Мехико.

Первая партия вакцин разработки компаний Pfizer и BioNTech в составе 3 тыс. доз была доставлена в Мексику накануне авиарейсом из Бельгии. Препарат охраняли военные, чтобы не допустить его возможное попадание в руки преступников. Эта партия вакцины предназначена для медицинских работников, находящихся на переднем крае борьбы с пандемией коронавируса.

Еще три страны начали вакцинацию населения от COVID-19

REUTERS/Edgard Garrido

Ранее правительство обещало сделать вакцинацию бесплатной на всей территории Мексики, население которой достигает почти 129 млн человек.

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Мексика занимает четвертое место по смертности инфицированных COVID-19 – более 120 тыс. летальных исходов. Всего в стране выявлены свыше 1,35 млн случаев вируса, более 1 млн заболевших поправились.

По материалам: Сегодня

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