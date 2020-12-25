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В Азербайджане оригинально исполнили “Щедрик” (видео)

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Его сыграли на национальных инструментах

В Азербайджане, на национальных инструментах, исполнили популярную украинскую колядку "Щедрик".

Об этом сообщили в посольстве Украины в Азербайджане.

"Созданный украинско-азербайджанский тандем в составе Полины Десятниченко, заслуженного артиста Азербайджана Tогрула Асадуллаева, заслуженной артистки Чинары Гейдаровой, Вафы Ширалиевой, Шафы Каримовой и Азада Алимаммадова дал возможность украинскому “Щедрику” зазвучать по-новому с помощью древних азербайджанских музыкальных инструментов", – говорится в сообщении.

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В посольстве напомнили, что мелодия "Щедрик" впервые прозвучала более 100 лет назад, на гастролях украинского хора в Северной Америке. Вскоре она стала легендарной праздничной песней – "Carol of the bells", которую считают символом рождественских праздников.

Ранее мы сообщали, что Александр Пономарев спел колядку вместе с другими украинскими исполнителями. Он собрал у себя в гостях Ирину Билык, Тину Кароль, Дзидзьо, Олега Скрипку и ALEKSEEV, чтобы записать сюрприз для своих поклонников специально к рождественским праздникам.

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