Маски в школах – незаконны. В Австрии дети выиграли суд против правительства

Ученики отсудили себе право не носить маски в школах и учиться всем вместе

Австрийский суд признал незаконными два решения правительства, направленные на борьбу с пандемией коронавируса, – обязательное ношение масок в школах и разделение классов для поочередного обучения.

Как сообщает Тhe Local, соответствующее решение было принято Конституционным судом Австрии.

Судья пришел к выводу, что данные меры были незаконными, поскольку федеральное правительство не сумело аргументировать их необходимость.

Таким образом, он одобрил ходатайство родителей двух австрийских школьников, которые требовали признать принятые меры нарушающими принципы равенства перед законом, право на личную жизнь и право на образование.

Стоит отметить, что для сдерживания распространения COVID-19 австрийское правительство обязало разделить все классы в школах на две части – одни школьники посещали занятия по понедельникам и вторникам, а другие – по средам, четвергам и пятницам. В остальное время они учились дистанционно.

Кроме того, всех, кто находится в школьных зданиях, обязали носить маску, закрывающую рот и нос. Снимать ее можно было только во время учебного процесса.

В тренде

В Италии начался локдаун: фоторепортаж из опустевшего Рима

Министерство образования уже пообещало принять к сведению решение суда и изучить аргументы судей.

По состоянию на 24 декабря в Австрии официально насчитывается 347 204 случая заражения COVID-19, 5,7 тысячи из них привели к летальному исходу.

А в первой половине 2021 года в стране собираются провести вакцинирование населения, первый этап которого запланирован уже на январь.

С 7 декабря в стране смягчили жесткие карантинные ограничения, которые действовали с 17 ноября.

А как с COVID-19 борются в других странах, смотрите в видеосюжете:

По материалам: Сегодня