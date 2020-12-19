На шаг ближе к преодолению пандемии COVID-19: страны, которые начали массовую вакцинацию

Первой вакцинацию начала Великобритания

Пока Украина ждет поставку первых доз вакцины от коронавируса, некоторые страны уже получили первые поставки и начали массовую вакцинацию своих граждан.

Первыми о высокой эффективности своих вакцин заявили американская и немецкая компании Pfizer и BioNTech. Представители разработки заявили, что к концу 2021 года будет изготовлено до 1,3 миллиарда доз.

Фото: REUTERS/Carl Recine

К слову, получить вакцины от коронавируса смогут не все страны. Производственные мощности попросту не справятся, чтобы всем обеспечить вакцинацию.

Сайт "Сегодня" разобрался, какие страны стали на шаг ближе к успеху в борьбе с пандемией COVID-19.

Pfizer/BioNTech в Великобритании

Несмотря на то, что в Великобритании по-прежнему нельзя снимать маски и обниматься, первые вакцины в мире от COVID-19 начали вводить именно в этой стране. Вакцинацию начали с людей старше 80 лет и медицинских работников в Англии, Уэльсе и Шотландии.

Фото: Jeff Moore/Handout via REUTERS

Pfizer/BioNTech в Канаде

Канада стала второй страной, которая разрешила применение данной вакцины. Обзор клинических испытаний длился около двух месяцев. После успешной проверки в стране начали вакцинацию от коронавируса. Первую вакцину получила сиделка Анита Киданжен, которая работает в доме престарелых в Торонто. К слову, Минздрав разрешил использование вакцины в Канаде для людей старше 16 лет.

Фото: Adrian Wyld/Pool via REUTERS

Pfizer/BioNTech в Саудовской Аравии

На днях страна получила первые две партии вакцины Pfizer/BioNTech и уже начала массовую вакцинацию своих граждан. К слову, вакцинация в Саудовской Аравии будет проходить в три этапа. Приоритетную вакцинацию получили люди старше 65 лет, медработники и люди, которые имеют хронические заболевания.

Во втором этапе вакцинируют тех, кто старше 50 лет. Затем вакцина будет доступной для остального населения.

Pfizer/BioNTech в Мексике

Агентство по надзору за здоровьем Cofepris в Мексике выдало разрешение на использование вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech в экстренном порядке. Ожидается, что страна на днях получит 250 тысяч доз препарата, которых хватит для вакцинации 125 тысяч человек. В первую очередь в Мексике намерены вакцинировать медицинских работников.

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Pfizer/BioNTech и Moderna в США

Власти США одобрили вакцины двух компаний к экстренному применению. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов назвали вакцины безопасными и очень эффективными.

В стране заявили, что вакцин Pfizer и Moderna хватит в декабре, чтобы привить первые 20 млн человек. В первую очередь вакцинировать будут медиков и уязвимые группы населения.

Также вакцинация от коронавируса началась и в России. Страна разработала свою вакцину "Спутник V", однако, Европа и США отказываются ее применять на своих гражданах.

Так, несмотря на заявленную 100% эффективность, ученые высказали свои сомнения на этот счет. К слову, кроме России ее разрешили и в Венгрии, а в Беларуси ее начнут производить уже в этом году.

Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

В то же время Украина не признает разработку России и полностью исключает ее применение на украинцах.

Ведь как неоднократно заявляли министры здравоохранения Максим Степанов и премьер-министр Денис Шмыгаль, вакцина "Спутник V" не прошла самый главный этап тестирования – на людях. Поэтому речи о появлении вакцины "Спутник V" в Украине быть не может.

Когда вакцина от COVID-19 появится в Украине?

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правительство разрабатывает Национальный план вакцинации от COVID-19, который планируется утвердить в ближайшее время. Ожидается, что уже с февраля могут начать вакцинировать от коронавируса врачей.

"Мы ожидаем, что начиная с февраля мы начнем вакцинировать врачей, и дальше в марте запланирован первый миллион доз COVAX. Далее помесячно это количество будет расти", – ранее сказал Шмыгаль.

По его словам, в первую очередь вакцинируют медиков, военных и людей, которые находятся в группе риска.

Отметим, Денис Шмыгаль считает: чтобы полностью убрать риск пандемии COVID-19, нужно вакцинировать 90% населения Украины, но это не реально.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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