В мире

На шаг ближе к преодолению пандемии COVID-19: страны, которые начали массовую вакцинацию

Photo of Admin Admin Send an email 36 секунд ago
0 0 4 minutes read

Первой вакцинацию начала Великобритания

Пока Украина ждет поставку первых доз вакцины от коронавируса, некоторые страны уже получили первые поставки и начали массовую вакцинацию своих граждан.

Первыми о высокой эффективности своих вакцин заявили американская и немецкая компании Pfizer и BioNTech. Представители разработки заявили, что к концу 2021 года будет изготовлено до 1,3 миллиарда доз.

На шаг ближе к преодолению пандемии COVID-19: страны, которые начали массовую вакцинацию

Фото: REUTERS/Carl Recine

К слову, получить вакцины от коронавируса смогут не все страны. Производственные мощности попросту не справятся, чтобы всем обеспечить вакцинацию.

Сайт "Сегодня" разобрался, какие страны стали на шаг ближе к успеху в борьбе с пандемией COVID-19.

Pfizer/BioNTech в Великобритании

Несмотря на то, что в Великобритании по-прежнему нельзя снимать маски и обниматься, первые вакцины в мире от COVID-19 начали вводить именно в этой стране. Вакцинацию начали с людей старше 80 лет и медицинских работников в Англии, Уэльсе и Шотландии.

На шаг ближе к преодолению пандемии COVID-19: страны, которые начали массовую вакцинацию

Фото: Jeff Moore/Handout via REUTERS

Pfizer/BioNTech в Канаде

Канада стала второй страной, которая разрешила применение данной вакцины. Обзор клинических испытаний длился около двух месяцев. После успешной проверки в стране начали вакцинацию от коронавируса. Первую вакцину получила сиделка Анита Киданжен, которая работает в доме престарелых в Торонто. К слову, Минздрав разрешил использование вакцины в Канаде для людей старше 16 лет.

На шаг ближе к преодолению пандемии COVID-19: страны, которые начали массовую вакцинацию

Фото: Adrian Wyld/Pool via REUTERS

Pfizer/BioNTech в Саудовской Аравии

На днях страна получила первые две партии вакцины Pfizer/BioNTech и уже начала массовую вакцинацию своих граждан. К слову, вакцинация в Саудовской Аравии будет проходить в три этапа. Приоритетную вакцинацию получили люди старше 65 лет, медработники и люди, которые имеют хронические заболевания.

Во втором этапе вакцинируют тех, кто старше 50 лет. Затем вакцина будет доступной для остального населения.

Pfizer/BioNTech в Мексике

Агентство по надзору за здоровьем Cofepris в Мексике выдало разрешение на использование вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech в экстренном порядке. Ожидается, что страна на днях получит 250 тысяч доз препарата, которых хватит для вакцинации 125 тысяч человек. В первую очередь в Мексике намерены вакцинировать медицинских работников.

В тренде
Подаренную Лаврову украденную икону после протеста Украины вернут в Боснию

На шаг ближе к преодолению пандемии COVID-19: страны, которые начали массовую вакцинацию

Фото: REUTERS/Edgard Garrido

Pfizer/BioNTech и Moderna в США

Власти США одобрили вакцины двух компаний к экстренному применению. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов назвали вакцины безопасными и очень эффективными.

В стране заявили, что вакцин Pfizer и Moderna хватит в декабре, чтобы привить первые 20 млн человек. В первую очередь вакцинировать будут медиков и уязвимые группы населения.

Также вакцинация от коронавируса началась и в России. Страна разработала свою вакцину "Спутник V", однако, Европа и США отказываются ее применять на своих гражданах.

Так, несмотря на заявленную 100% эффективность, ученые высказали свои сомнения на этот счет. К слову, кроме России ее разрешили и в Венгрии, а в Беларуси ее начнут производить уже в этом году.

На шаг ближе к преодолению пандемии COVID-19: страны, которые начали массовую вакцинацию

Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

В то же время Украина не признает разработку России и полностью исключает ее применение на украинцах.

Ведь как неоднократно заявляли министры здравоохранения Максим Степанов и премьер-министр Денис Шмыгаль, вакцина "Спутник V" не прошла самый главный этап тестирования – на людях. Поэтому речи о появлении вакцины "Спутник V" в Украине быть не может.

Когда вакцина от COVID-19 появится в Украине?

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правительство разрабатывает Национальный план вакцинации от COVID-19, который планируется утвердить в ближайшее время. Ожидается, что уже с февраля могут начать вакцинировать от коронавируса врачей.

"Мы ожидаем, что начиная с февраля мы начнем вакцинировать врачей, и дальше в марте запланирован первый миллион доз COVAX. Далее помесячно это количество будет расти", – ранее сказал Шмыгаль.

По его словам, в первую очередь вакцинируют медиков, военных и людей, которые находятся в группе риска.

Отметим, Денис Шмыгаль считает: чтобы полностью убрать риск пандемии COVID-19, нужно вакцинировать 90% населения Украины, но это не реально.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

США
вакцинация
вакцина

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

На шаг ближе к преодолению пандемии COVID-19: страны, которые начали массовую вакцинациюВойна за Нагорный Карабах: Армения угрожает “деоккупацией”Другие страны На шаг ближе к преодолению пандемии COVID-19: страны, которые начали массовую вакцинацию“Клубничный язык”: у детей нашли новый симптом коронавирусаДругие страны На шаг ближе к преодолению пандемии COVID-19: страны, которые начали массовую вакцинациюКогда алкоголь вреднее всего: ученые назвали три периода в жизни человекаДругие страны На шаг ближе к преодолению пандемии COVID-19: страны, которые начали массовую вакцинациюКанада вводит добровольно-принудительные COVID-паспортаДругие страны На шаг ближе к преодолению пандемии COVID-19: страны, которые начали массовую вакцинациюТакого не было 80 лет: последствия пандемии будут шокирующимиЭкономика На шаг ближе к преодолению пандемии COVID-19: страны, которые начали массовую вакцинациюУкраина получит вакцину от COVID-19 только после 2022 года? Почему об этом начали писатьУкраина

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+11742 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • Американские “Поющие сержанты” спели “Щедрык” в честь Украины (видео)
  • Алиев с Милевским угодили в СИЗО (видео)
  • Подаренную Лаврову украденную икону после протеста Украины вернут в Боснию

Все новости

  • На шаг ближе к преодолению пандемии COVID-19: страны, которые начали массовую вакцинацию

    Американские “Поющие сержанты” спели “Щедрык” в честь Украины (видео)

  • “К попе прилипли”: Анна Кравец – без мужа и шортов на сафари (фото)

    19 декабря, 18:59
    Футбол

  • На шаг ближе к преодолению пандемии COVID-19: страны, которые начали массовую вакцинацию

    19 декабря, 18:54
    Другие страны

  • Только двое украинцев отобрались в элитный масс-старт на Кубке мира

    19 декабря, 18:52
    Биатлон

  • Над нами издеваются – участник Майдана предпринимателей жестко высказался о протестах
    На шаг ближе к преодолению пандемии COVID-19: страны, которые начали массовую вакцинацию

    19 декабря, 18:19
    Новости У24

  • На шаг ближе к преодолению пандемии COVID-19: страны, которые начали массовую вакцинацию

    Другого места нет: в Севастополе елку поставили на парковке для водителей с инвалидностью (видео)

  • “Містечко зимових розваг”: ДТЭК и Дворец “Украина” дарят новогоднюю сказку

    19 декабря, 18:17
    Другие новости

  • “Байер” – “Бавария”: онлайн матча чемпионата Германии

    19 декабря, 18:06
    Футбол

  • На шаг ближе к преодолению пандемии COVID-19: страны, которые начали массовую вакцинацию

    “Ливерпуль” прошелся катком по “Кристал Пэлас”, подарив рекорд Клоппу

  • У берегов Нигерии пираты захватили в плен шестерых украинских моряков – СМИ

    19 декабря, 17:47
    Украина

  • На шаг ближе к преодолению пандемии COVID-19: страны, которые начали массовую вакцинацию

    “Натусик, залетай на шампусик”: Могилевская записала экспериментальный трек с тиктокерами

  • “Это не проблема армии”: эксперт о катастрофе Ан-26 с курсантами
    На шаг ближе к преодолению пандемии COVID-19: страны, которые начали массовую вакцинацию

    19 декабря, 17:28
    Новости У24

  • На шаг ближе к преодолению пандемии COVID-19: страны, которые начали массовую вакцинацию

    Украинки переписали историю! Впервые наши гимнастки – лучшие в Европе

  • Под Одессой воспитатель детдома насиловал несовершеннолетних

    19 декабря, 17:22
    Одесса

  • Матч дня
    Барселона2
    Валенсия2

    Трансляция

  • Путин представляет огромный риск: Помпео назвал врагов США

    19 декабря, 17:05
    США

  • “Он знает”. Лопес ответил Ломаченко на обвинения в “заряженности” судей

    19 декабря, 17:04
    Бокс

  • Доплаты медикам экстренной помощи не прекратятся: Степанов развеял слухи

    19 декабря, 16:50
    Украина

  • На шаг ближе к преодолению пандемии COVID-19: страны, которые начали массовую вакцинацию

    “Чудо-женщина” при полном параде отменяет апокалипсис — наши впечатления от фильма

  • Украинка Джима отыграла 17 мест на Кубке мира по биатлону в преследовании

    19 декабря, 16:43
    Биатлон

На шаг ближе к преодолению пандемии COVID-19: страны, которые начали массовую вакцинацию

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2020

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 36 секунд ago
0 0 4 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Жителей Правобережья предупреждают о тумане 20 декабря

46 минут ago

Украинский боксер победил в первом титульном поединке

1 час ago

Зеленко объяснила, почему «на паузе» переговоры о безвизе с Сингапуром

2 часа ago

Умер Геннадий Кернес: чем запомнится мэр Харькова

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button