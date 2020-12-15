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В Италии будут вакцинировать от COVID-19 в павильонах в виде первоцветов (фото)

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Павильоны будут питаться от солнечной энергии

В городах Италии для массовой вакцинации от коронавируса COVID-19, которая стартует в следующем месяце, планируют установить около 1500 павильонов в виде первоцветов – примул.

Об этом сообщает Reuters.

Павильоны будут питаться от солнечной энергии, их построят из перерабатываемых материалов, таких как древесина и ткань.

В Италии будут вакцинировать от COVID-19 в павильонах в виде первоцветов (фото)

Проект размещения павильона для вакцинации от COVID-19 в Италии / Фото: Reuters

Вначале планируют построить около 300 таких пунктов вакцинации, а когда кампания достигнет пика, их число увеличится до 1500.

"Возможно, мы сможем построить только несколько павильонов в начале кампании, но они предназначены для того, чтобы все итальянцы начали вакцинироваться", – рассказал специальный комиссар Рима по чрезвычайной ситуации с COVID-19 Доменико Аркури.

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В Италии будут вакцинировать от COVID-19 в павильонах в виде первоцветов (фото)

Проект павильона для вакцинации в Италии / Фото: Reuters

Cпроектировавший павильоны архитектор Стефано Боэри объяснил, что его команда выбрала цветок, знаменующий приход весны, как символ кампании, девиз которой – “Италия возрождается с цветком”.

По его словам, сооружения будут легко разбираться и переустанавливаться в другом месте.

Напомним, итальянская прокуратура заподозрила Всемирную организацию здравоохранения в сговоре с Министерством здравоохранения страны с целью скрыть отчет, обличающий неэффективный подход Рима к борьбе с пандемией коронавируса.

Мы также сообщали, что в Соединенных Штатах кампания по массовой вакцинации населения от коронавируса COVID-19 начинается 14 декабря.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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