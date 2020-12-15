В Италии будут вакцинировать от COVID-19 в павильонах в виде первоцветов (фото)
Павильоны будут питаться от солнечной энергии
В городах Италии для массовой вакцинации от коронавируса COVID-19, которая стартует в следующем месяце, планируют установить около 1500 павильонов в виде первоцветов – примул.
Об этом сообщает Reuters.
Павильоны будут питаться от солнечной энергии, их построят из перерабатываемых материалов, таких как древесина и ткань.
Проект размещения павильона для вакцинации от COVID-19 в Италии / Фото: Reuters
Вначале планируют построить около 300 таких пунктов вакцинации, а когда кампания достигнет пика, их число увеличится до 1500.
"Возможно, мы сможем построить только несколько павильонов в начале кампании, но они предназначены для того, чтобы все итальянцы начали вакцинироваться", – рассказал специальный комиссар Рима по чрезвычайной ситуации с COVID-19 Доменико Аркури.
В тренде
Еще опаснее и агрессивнее. В Британии найден новый вид коронавируса
Проект павильона для вакцинации в Италии / Фото: Reuters
Cпроектировавший павильоны архитектор Стефано Боэри объяснил, что его команда выбрала цветок, знаменующий приход весны, как символ кампании, девиз которой – “Италия возрождается с цветком”.
По его словам, сооружения будут легко разбираться и переустанавливаться в другом месте.
Напомним, итальянская прокуратура заподозрила Всемирную организацию здравоохранения в сговоре с Министерством здравоохранения страны с целью скрыть отчет, обличающий неэффективный подход Рима к борьбе с пандемией коронавируса.
Мы также сообщали, что в Соединенных Штатах кампания по массовой вакцинации населения от коронавируса COVID-19 начинается 14 декабря.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Италия
вакцинация
коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News
Следите за нами в соцсетях
Подписывайтесь на нашу рассылку
Введите корректный email
Ок
Новости партнеров
Загрузка…
Популярные статьи
В Британии вакцинировать людей от COVID-19 начнут 8 декабря – правительствоЕвросоюз Лучшая пенсионная система мира: готовы ли украинцы столько работать и платить такие взносы?Экономика Путин позвонил Меркель: жаловался, что Украина “не выполняет” Минские договоренностиПолитика Сменила трубоукладчик на баржу: Россия надеется достроить “Северный поток – 2″Экономика Торгуют откровенными снимками. Безработные стюардессы массово ушли в интим (фото)Fun Почти 1000 евро за работу упаковщиком: кому в Европе платят минималку и какая онаБизнес
Новости партнеров
Загрузка…
загрузка…
В тренде
Коронавирус вУкраине
+8416 новых случаев за сутки
Все о COVID-19
- Доллар в Украине снова упал, а курс евро замер
- Жуткое убийство украинской миллионерши в Черногории: суд третий год тянет с решением
- В Раде хотят уравнять акцизы на автогаз и бензин: зачем это нужно
Все новости
-
Футболист “Динамо” “сделал день” работницы киевского ЗАГСа
15 декабря, 10:14
Футбол
-
15 декабря, 10:09
Рада рассмотрит госбюджет-2021: онлайн-трансляция
Подробности
-
“Обманом затащил в отношения”: певица Sia публично обвинила Шайя ЛаБафа
15 декабря, 10:07
Шоу-бизнес
-
Путин поздравил Байдена с победой на выборах в США
15 декабря, 10:06
Россия
-
Украинцев предупредили о тумане и гололеде
15 декабря, 10:04
Украина
-
-
Петр Чех в 38 лет сыграл за молодежную команду “Челси”
15 декабря, 09:50
Футбол
-
Один из банков Украины объявили банкротом
15 декабря, 09:30
Финансы
-
Трамп не намерен публично признавать победу Байдена – СМИ
15 декабря, 09:17
США
-
Коронавирус в Украине притормозил: онлайн-брифинг Минздрава
-
15 декабря, 09:13
В Киеве Верховную Раду окружили силовики (фото, видео)
Подробности
-
Пиппа Миддлтон беременна во второй раз – СМИ
15 декабря, 09:13
Шоу-бизнес
-
Оккупанты в Крыму объявили о начале “масштабной вакцинации”
15 декабря, 09:11
Крым
-
Итальянского футболиста наказали за богохульство: не поминай имя Господа всуе
15 декабря, 09:09
Футбол
-
Хакеры получили доступ к данным о вакцине Moderna
15 декабря, 09:04
США
-
12-летняя школьница после жесткого локдауна неожиданно стала матерью
15 декабря, 09:01
Fun
-
Доллар в Украине снова упал, а курс евро замер
15 декабря, 08:40
Финансы
-
В Украине без света остались более 230 населенных пунктов
15 декабря, 08:36
Украина
-
Украинские боксеры объяснили, почему голосовали за одиозного россиянина
15 декабря, 08:32
Бокс
-
В Украине выявили более 8 тысяч новых случаев COVID-19
15 декабря, 08:16
Украина
-
Раскрыта тайна “самого одинокого дома в мире”: поразительные фото
15 декабря, 08:10
Fun
Наши соцсети
-
-
Telegram
-
Youtube
-
Связаться с нами
-
Контакты редакции
-
Написать нам
-
на сайте
-
Спецпроекты
-
Архив сайта
Политика сайта
-
Правила цитирования
-
Правила комментирования
-
Конфиденциальность и защита персональных данных
Стоковые фотографии от
© segodnya.ua, 2020
Лента новостей
Главное
По материалам: Сегодня