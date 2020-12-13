Протест в Минске: белорусы “приветствуют” автозаки флагами и громкой музыкой (фото, видео)

Белорусы заблаговременно выходят на “Марш народного обвинения”

Сегодня в Беларуси на 12:00 запланирован "Марш народного обвинения".

Об этом сообщают telegram-каналы Onliner, TUT.BY і Беларусь головного мозга.

На утреннюю акцию солидарности уже вышли жители домов на Грушевке и Розы Люксембург.

Автозаки и бусы с милицией тоже не отстают. Их видели в разных точках города: в студенческой деревне на Дзержинского, на улицах Кальварийской и Орловской.

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Жители белорусских городов заранее выходят на воскресную прогулку с флагами и скандируют "Жыве Беларусь!". Спецтехнику же приветствуют красно-зелеными флагами и громкой музыкой.

По материалам: Сегодня