В мире
Протест в Минске: белорусы “приветствуют” автозаки флагами и громкой музыкой (фото, видео)
Белорусы заблаговременно выходят на “Марш народного обвинения”
Сегодня в Беларуси на 12:00 запланирован "Марш народного обвинения".
Об этом сообщают telegram-каналы Onliner, TUT.BY і Беларусь головного мозга.
На утреннюю акцию солидарности уже вышли жители домов на Грушевке и Розы Люксембург.
Автозаки и бусы с милицией тоже не отстают. Их видели в разных точках города: в студенческой деревне на Дзержинского, на улицах Кальварийской и Орловской.
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Жители белорусских городов заранее выходят на воскресную прогулку с флагами и скандируют "Жыве Беларусь!". Спецтехнику же приветствуют красно-зелеными флагами и громкой музыкой.
По материалам: Сегодня