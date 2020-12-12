В полицейских бросают снаряды: более 100 человек задержали на протестах в Париже (видео)

Некоторые демонстранты ведут себя агрессивно

В субботу, 12 декабря, в Париже задержали более 100 человек, которые принимают участие в акциях протеста против законопроекта "О глобальной безопасности"

Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что некоторые демонстранты бросают снаряды в полицейских, против них полиция использует водомет.

По словам главы министерства внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, в Париже задерживают людей, которые во время мирной демонстрации ведут себя агрессивно.

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По материалам: Сегодня