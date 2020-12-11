В Китае стюардессам предложили носить подгузники для защиты от COVID-19
Одним из самых зараженных мест в самолете считают туалет
Из-за пандемии коронавируса, которая охватила весь мир, руководители транспортных ведомств ищут самые разнообразные способы обезопасить пассажиров и экипаж на борту самолетов.
Как пишет CNN, Управление гражданской авиации Китая выпустило новые рекомендации, которые стоит соблюдать в самолетах и аэропортах.
Так, бортпроводникам на рейсах в страны с высоким уровнем риска рекомендуется носить медицинские маски, двухслойные одноразовые медицинские перчатки, защитные очки, одноразовые шапочки, одноразовую защитную одежду и одноразовые бахилы.
Также бортпроводникам предложили пользоваться одноразовыми подгузниками, чтобы им не приходилось пользоваться туалетом. Отмечается, что это поможет избежать риска заражения коронавирусом.
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К слову, одним из самых зараженных мест считается туалет. Возможно, именно поэтому дали такие рекомендации.
Также мы недавно писали, что в киевском метрополитене заметили женщину с необычной защитой. Вместо стандартной маски она надела на лицо лист репейника.
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