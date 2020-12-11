В Китае стюардессам предложили носить подгузники для защиты от COVID-19

Одним из самых зараженных мест в самолете считают туалет

Из-за пандемии коронавируса, которая охватила весь мир, руководители транспортных ведомств ищут самые разнообразные способы обезопасить пассажиров и экипаж на борту самолетов.

Как пишет CNN, Управление гражданской авиации Китая выпустило новые рекомендации, которые стоит соблюдать в самолетах и аэропортах.

Так, бортпроводникам на рейсах в страны с высоким уровнем риска рекомендуется носить медицинские маски, двухслойные одноразовые медицинские перчатки, защитные очки, одноразовые шапочки, одноразовую защитную одежду и одноразовые бахилы.

Также бортпроводникам предложили пользоваться одноразовыми подгузниками, чтобы им не приходилось пользоваться туалетом. Отмечается, что это поможет избежать риска заражения коронавирусом.

В тренде

Во Франции мужчина с ножами напал на полицейских – есть раненые

К слову, одним из самых зараженных мест считается туалет. Возможно, именно поэтому дали такие рекомендации.

Также мы недавно писали, что в киевском метрополитене заметили женщину с необычной защитой. Вместо стандартной маски она надела на лицо лист репейника.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









Китай

самолет

коронавирус

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Не стоит ждать чуда: как вакцина от COVID-19 повлияет на туризмДругие страны Вкуснее, чем суши: в Японии начали продавать борщ и котлеты по-киевскиДругие страны Как долго могут сохраняться симптомы COVID-19: опубликовано новое исследованиеДругие страны Мир после COVID-19 не будет прежним: 5 тенденций, которые ускорила пандемияДругие страны Китай установил на Луне свой флаг и показал качественное фотоДругие страны В Pfizer назвали “очень большую ошибку” при вакцинированииДругие страны

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+13371 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

По грязи, ямам и горным тропам: как медики добираются к больным COVID

Все украинцы могут получить бесплатную вакцину от коронавируса

Транспортный коллапс в Киеве: власти города обратились к водителям

Все новости

Байден и Харрис получили звание “Человек года” по версии Time 11 декабря, 06:33

США

Совершил 285 преступлений: заключенного выпустили из тюрьмы из-за ожирения 11 декабря, 05:35

США

Гороскоп на сегодня 11 декабря: Скорпион будет винить во всем магнитную бурю, а Стрельцу важно побыть одному 11 декабря, 05:07

Психология

В Китае стюардессам предложили носить подгузники для защиты от COVID-19 11 декабря, 04:42

Другие страны

В США рекомендуют разрешить вакцину от коронавируса Pfizer 11 декабря, 03:57

США



Помощь за локдаун: почти 2 млн украинцев получат выплаты 11 декабря, 03:20

Экономика

Дания вводит жесткий карантин: что закроют 11 декабря, 02:41

Евросоюз

“Ледяной дрифт” маршрутки и бесплатный каток: последствия непогоды в Киеве (видео)

“Человек года — 2020”: журнал Time объявил основных претендентов 11 декабря, 01:35

США

Радуцкий назвал способ разорвать цепочку заражений коронавирусом в Украине 11 декабря, 01:10

Украина

За Лигу чемпионов тревожно: Украина завершила год на 12-м месте в таблице коэффициентов УЕФА 11 декабря, 01:04

Футбол

Португалия выплатит компенсацию семье украинца, убитого в аэропорту 11 декабря, 00:41

Украина

Убийство украинца в аэропорту Лиссабона: глава погранслужбы Португалии подала в отставку 11 декабря, 00:29

Украина

Все участники 1/16 финала Лиги Европы. Украину представят два клуба 11 декабря, 00:19

Футбол

Результаты последнего тура группового этапа Лиги Европы 11 декабря, 00:15

Футбол

Арестович назвал три главных принципа реформы в оборонной сфере

10 декабря, 23:57

Новости У24

“Заря” погасла в Европе: украинцы сухо уступили “Браге” 10 декабря, 23:50

Футбол

Заместитель главы МВД Антон Геращенко заболел COVID-19 10 декабря, 23:45

Украина

Жители города Дубно начали собирать подписи из-за елки из кладбища (видео) 10 декабря, 23:38

Другие регионы

“Вы на меня кинетесь”: экс-министр устроил перепалку с журналистом в эфире “Украина 24”

10 декабря, 23:36

Новости У24

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2020

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня