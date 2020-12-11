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В Албании застрелили нарушителя комендантского часа: глава МВД уволился

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Офицер утверждает, что 25-летний Клодиан Раша был вооружен и не ослушался приказа остановиться

Министр внутренних дел Албании Сандер Леша подал в отставку на фоне масштабных протестов, которые охватили столицу страны Тирану из-за убийства полицейским 25-летнего Клодиана Раши.

Об этом говорится в выпуске новостей "Сегодня".

Как утверждают друзья Раши, утром 8 декабря он вышел из квартиры, чтобы купить пачку сигарет и на момент гибели не был вооружен.

В Албании застрелили нарушителя комендантского часа: глава МВД уволился

Фото: REUTERS/Florion Goga

Но у полиции другая версия. Якобы инцидент произошел во время комендантского часа, а сам мужчина не реагировал на требование остановиться и держал предмет похожий на оружие.

Полицейский открыл огонь, в результате чего албанца госпитализировали и в больнице он умер.

По материалам: Сегодня

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0 0 Менее минуты назад
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