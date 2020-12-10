У берегов Мексики обнаружили новый вид китов

Специалисты уверены, что животные представляют новый вид китов

На западном побережье Мексики ученые обнаружили новый вид китов, который ранее не был известен.

Как пишет CNN, были замечены три кита возле островов Сан-Бенито, примерно в 300 милях от границы с США.

Эксперты по клюворыловым, работающие вместе с научным отделом Sea Shepherd, смогли сделать фотографии и видеозаписи трех китов, а также записали их акустические сигналы с помощью подводного микрофона.

Специалисты выразили уверенность в том, что эти животные представляют новый вид китов.

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По словам команды, каждый вид китов посылает уникальный акустический сигнал под водой, и этот звук никогда раньше не регистрировали. Также первоначальный анализ физических характеристик китов предполагает, что это новый вид.

Ранее мы писали, что в Средиземном море, у берегов Франции , морской патруль заметил китов. Это финвалы, которых еще называют полосатиками. Они является близкими родственниками синего кита и вторыми по величине животными планеты.

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