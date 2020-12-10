Близкий друг Путина тайно управляет Россией: кто он

Речь идет о Юрии Ковальчуке, который возглавляет банк “Россия”

Российские журналисты выяснили, что у президента РФ Владимира Путина есть специальный человек, который отвечает за самые секретные стороны его жизни — деньги, женщин и досуг.

Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Речь идет о Юрии Ковальчуке. Он – глава банка "Россия" и, вероятно, второй по влиятельности человек во всем государстве. Друг президента курирует внутреннюю политику РФ, лояльные медиа и, самое главное, – отвечает за женщин. А еще у него больше всех из окружения Путина – коттеджей, клубов, пансионатов и даже целых курортов.

Интересно, что долей в банке "Россия" владеет Светлана Кривоногих. Именно ее называют бывшей любовницей Путина. Ходят слухи, что у пары даже есть внебрачный ребенок.

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Еще одна известная личность из окружения российского лидера – бывшая гимнастка Алина Кабаева. Сейчас она возглавляет совет директоров Национальной Медиа Группы России, президентом которой назначен племянник друга Путина – того самого Юрия Ковальчука.

По материалам: Сегодня