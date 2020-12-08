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В Армении начались протесты, люди перекрывают улицы в Ереване: видео

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Полиция задерживает митингующих

Семнадцать оппозиционных партий Армении заявили о начале акции протеста, после того как истек срок, в течение которого они требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом во время трансляции в Facebook заявил представитель партии “Дашнакцутюн” Ишхан Сагателян.

Он призвал людей устраивать “акции мирного гражданского неповиновения”.

По данным news.am, граждане Армении уже начали акции неповиновения на улицах Еревана. Они скандируют “Никол – предатель”. Протестующие перекрывают улицы. Полиция начала проводить задержания.

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По материалам: Сегодня

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