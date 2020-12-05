В России в новеньком детсаду обвалился потолок прямо на головы детям (видео)

Причиной обрушения стал “скрытый дефект” в конструкции

В новооткрытом детсаду в российском городе Кемерово обрушился потолок прямо на головы детям.

Об этом сообщает "Mash".

Образовательное учреждение "Замок детства" на 200 мест открыли накануне 28 ноября. А на его строительство потратили около 360 млн рублей (около 136 млн грн).

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. По словам проверяющих, причиной обрушения потолка стал "скрытый дефект" в конструкции.

В тренде

Минюст США подал иск против Facebook из-за иммигрантов

По материалам: Сегодня