В мире
В России в новеньком детсаду обвалился потолок прямо на головы детям (видео)
Причиной обрушения стал “скрытый дефект” в конструкции
В новооткрытом детсаду в российском городе Кемерово обрушился потолок прямо на головы детям.
Об этом сообщает "Mash".
Образовательное учреждение "Замок детства" на 200 мест открыли накануне 28 ноября. А на его строительство потратили около 360 млн рублей (около 136 млн грн).
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. По словам проверяющих, причиной обрушения потолка стал "скрытый дефект" в конструкции.
В тренде
Минюст США подал иск против Facebook из-за иммигрантов
По материалам: Сегодня