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“Восток идет!”: в Сеть слили переговоры силовиков во время выхода Лукашенко

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Появление Лукашенко для рядовых сотрудников ОМОНа стало неожиданностью

В Сети появилось видео переговоров силовиков во время протестов в Беларуси. На видео сняты кадры событий 23 августа, в частности запечатлен момент выхода Александра Лукашенко к стоящим в оцеплении у Дворца независимости силовикам.

Видео опубликовано на канале TUT.BY.

Судя по видео, появление Лукашенко для рядовых сотрудников ОМОНа стало неожиданностью. В своих переговорах они называют Лукашенко позывными “Первый” и “Восток”.

В частности, о приближении Лукашенко силовиков предупреждают по рации фразой: “Восток идет! Аккуратно”.

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По материалам: Сегодня

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