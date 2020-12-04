Коронавирус зимой еще опаснее: почему Европа всполошилась

COVID-19 в холоде распространяется на большие расстояния

Помните, весной все надеялись, что летом коронавирус SARS-CoV-2 исчезнет или ослабнет? Тепло действительно сдерживало распространение вируса, как показывают исследования. Другое дело, что люди летом больше путешествуют, общаются, активно передавая вирус. Самая большая волна заболеваемости ждет мир зимой, поскольку в холодную пору вирус оказался устойчивее.

Как вирус поведет себя зимой?

Для большей части мира зима может привести к росту числа случаев COVID-19. Более высокие температуры на самом деле совпали с более медленным распространением вируса SARS-CoV-2, отмечают в Медицинской школе Джонса Хопкинса. Поэтому зимой ученые ожидают увеличения числа новых больных.

Что показывают исследования?

Зимой вирус действительно более опасен. Ученые смоделировали условия с разной температурой и влажностью, чтобы спрогнозировать, что ждать от коронавируса зимой.

Зимой респираторные капли перемещаются более чем на 2 м. Этот эффект усиливается в более прохладных и более влажных средах – до 6 метров.

В дополнение к способности перемещаться дальше, вирус особенно устойчив при более низких температурах, оставаясь “заразным от нескольких минут до более суток в различных средах”, согласно нескольким опубликованным исследованиям.

А где жарко и сухо, респираторные капли легче испаряются. Они оставляют после себя крошечные фрагменты вируса, которые присоединяются к другим аэрозольным вирусным частицам, которые выделяются при разговоре, кашле, чихании и дыхании.

И они могут находиться в воздухе в течение нескольких часов, так что люди могут их просто вдыхать.

Получается, летом и зимой должны быть разные меры против коронавируса?

Да. Исходя из исследования, в зависимости от погоды людям может потребоваться принимать различные меры для предотвращения передачи этой болезни. Например, большее социальное дистанцирование, если в комнате прохладно и влажно.

Что предпринимают другие страны?

Зимний план правительства Великобритании по COVID-19 представляет собой программу по подавлению вируса, защите Национальной службы здравоохранения и уязвимых слоев населения, поддержанию образования и экономики и обеспечению возврата к нормальной жизни. В плане изложен подход правительства к отмене национальных ограничений 2 декабря.

В некоторых странах уже подготовили зимние планы борьбы с COVID-19.

На днях Евросоюз представил свою стратегию борьбы с распространением коронавируса COVID-19 в зимние месяцы. Кроме существующих шагов, в Европе уделят внимание психологическому состоянию граждан. Также в стратегии появился пункт о вакцинации от коронавируса. В документе отмечается, что ЕС должен ввести общий порядок сертификации для вакцин и готовить планы вакцинации.

2 декабря Великобритания вышла из локдауна и ввела свой план на зиму. В стране ввели три уровня ограничений со строгими мерами. Они вводятся регионами в зависимости от ситуации. Что-то похожее на адаптивный карантин. Тем не менее в стране людям дали четкое понимание, как они проведут праздники.

“Независимо от веры, Рождество – это время, которое часто проводят с семьей и друзьями, когда школы и офисы закрываются, а люди путешествуют в праздничные дни. Тот факт, что этот год был трудным для всех, означает, что время с близкими будет иметь еще большее значение. По этой причине правительство разрешит некоторый рост социальных контактов для всех (при поддержке руководства о том, как безопасно праздновать) в период Рождества. Каждый должен следовать инструкциям, чтобы минимизировать риск и защитить своих близких, особенно наиболее уязвимых”, – говорится в зимнем плане COVID-19 Великобритании.

Также особый зимний план борьбы с коронавирусом приняли некоторые штаты США. Например, штат Нью-Йорк представил пять стратегических мер на зиму:

Увеличение пропускной способности больниц для улучшения и выравнивания помощи.

Увеличение и баланс ресурсов для тестирования и доступности.

Безопасное открытие школ.

Избежание скопления людей.

Реализация программы справедливой и безопасной вакцинации

А как готовится Украина?

В Украине до сих пор власти держат интригу. Чуть ли не каждый день из Кабмина и Офиса президента звучат заявления, что введут локдаун в конце декабря – в начале января. Называю разные даты, опровергают друг друга и заявляют новые. Из последнего – глава Минздрава Максим Степанов заявил, что система здравоохранения точно выдержит нагрузку до конца года, а потому локдаун нужно будет вводить с начала января и на три недели.

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Источник:

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