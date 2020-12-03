ВНО по-азиатски. Корейцы сдали “самый главный экзамен в жизни” (фото, видео)

В Южной Корее ненадолго замерла жизнь – решалась судьба выпускников

В Южной Корее такая тишина, что слышно даже мышь – сегодня в стране не ходили электрички и не взлетали самолеты. Даже машины сигналили лишь в экстренных случаях.

Все потому, что тамошние ученики сегодня сдавали выпускные экзамены, аналог нашего ВНО. Новости "Сегодня" выяснили, почему вся страна ненадолго замерла.

Матери ведут своих почти взрослых детей под руку, обнимают, ласково треплют волосы. В центр тестирования они не заходят – там продолжается выпускной экзамен, который здесь называют "главным в жизни". По всей стране его сдают полмиллиона детей.

Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Чем выше результат – тем выше шанс стать студентом одного из лучших университетов, а потом получить престижную работу. Поэтому в последних классах дети учатся и днем, и ночью.

"Хочу закончить этот тест – все, о чем я сейчас мечтаю. Этот экзамен – важнее всего, даже риска подхватить коронавирус", – признается выпускник Еон Янг-Ин.

Чтобы не подхватить вирус, перед самым экзаменом южнокорейцы отправляются в самоизоляцию целыми семьями.

О безопасности позаботилось и правительство – количество учеников в одном классе уменьшили с 28 до 24, а на партах стоят пластиковые перегородки.

Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Участники сдают восьмичасовой экзамен по всем предметам: корейскому языку, математике, английскому, истории государства и второму иностранному. Когда выпускники слушают задания по английскому, в стране царит полная тишина – самолеты не взлетают и не садятся, военные не проводят учений.

Так решило правительство: ничто не должно отвлекать детей. Подбадривать громкими криками строго запрещено. Можно молиться, и то – молча.

Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

А что делать тем, кто все-таки заболел или контактировал с больными? Вирус – вирусом, а тест – по расписанию. Для 400 детей на самоизоляции выделили отдельные центры.

Но и те 35 человек, у которых обнаружили COVID-19, тоже сдают экзамен – в специальных комнатах больниц и с экзаменатором в защитных костюмах.

По материалам: Сегодня