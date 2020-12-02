Более 40 млн людей в мире живут в рабстве – ООН

Больше всего страдают женщины и дети

Более 40 миллионов человек в мире являются жертвами современных форм рабства, 71% из них – женщины и девочки.

Об этом в своем обращении по случаю Международного дня борьбы за отмену рабства сказал генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

"В мире на сегодняшний день более 40 миллионов человек являются жертвами современного рабства, львиная доля – это женщины и девочки (71%)", – сказал Гутерриш.

Он отметил, что больше всего затронуты современными формами рабства бедные и маргинализированные группы, расовые и этнические меньшинства, представители коренных народов и мигранты.

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К слову, недавно в Киеве поймали 40-летнюю женщину, которая организовала международный канал торговли людьми.

За каждую украинку она получала денежное вознаграждение в размере 1000-1500 долларов США.

Также мы писали о том, что в Автономной Республике Крым и Севастополе сообщили о подозрении организатору и двоим исполнителям по статье "торговля людьми".

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