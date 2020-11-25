“Как у американцев”: в России заявили о 95% эффективности своей вакцины
Но в Роспотребнадзоре предупредили, что “Спутник” не защищает от встречи с коронавирусом
Эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" выросла до 95% — это на три процента выше, чем было ранее.
Об этом сообщили в пресс-служба Центра имени Гамалеи, который и занимается разработкой препарата.
Согласно выводам исследователей, на 28-й день после инъекции "Спутник" показал результат в 91,4%, а на 42-й день — эффективность превысила 95%.
При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что вакцина не защищает человека от встречи с возбудителем и проникновения вируса в организм, передает "Лента.ру".
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По словам специалиста, препарат должен только предотвращать тяжелое течение и смерть от заболевания.
Напомним, ранее в Кремле объяснили, почему Путина не вакцинируют от коронавируса.
Также мы писали, что вакцина AstraZeneca вызвала сильную иммунную реакцию у пожилых добровольцев. А "Оксфордский" препарат показал эффективность 70%.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
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