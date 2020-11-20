Война в Нагорном Карабахе: азербайджанские военные вошли в Агдамский район
Агдам — азербайджанский город, расположенный у границы с непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой
Военнослужащие ВС Азербайджана вошли в город Агдам в соответствии подписанному ранее трехстороннему соглашению по Карабаху.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что с принятием президентами Армении, РФ и Азербайджана трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху наступает конец конфликта в регионе.
Алиев сообщил, что до 20 ноября Агдамский район должен быть возвращен под контроль Азербайджана.
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Агдам — азербайджанский город, расположенный у границы с непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой. С 1993 года он находился под контролем вооруженных сил НКР.
Ранее пресс-служба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила, что Анкара и Москва вместе будут контролировать соблюдение соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией в спорном районе Нагорного Карабаха.
Напомним, в Кремле объяснили, имеет ли Путин право вводить миротворцев в Карабах.
Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах
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